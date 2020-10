Matthew McConaughey no hablo a su madre por 8 años porque decía todo a la prensa

Matthew McConaughey habló sobre momentos dolorosos de su pasado en sus nuevas memorias, "Greenlights". Uno de los temas más polémicos fue su separación de su madre.

El actor ganador del Oscar estuvo separado de su madre, Kay, durante casi una década después de que ella comenzó a filtrar sus conversaciones personales a la prensa y a traicionar su confianza de otras maneras, según reveló en el libro que salió el martes.

"Estaba llamando a mi mamá en ese momento, después de que me hice famoso, necesitaba hablar con mi mamá", Matthew McConaughey dijo a SiriusXM en "The Howard Stern Show" el miércoles. “Y mi mamá no era la única que hablaba por teléfono. La mujer que estaba hablando por teléfono era fanática de mi fama".

Matthew McConaughey estaba agotado de las constantes filtraciones a la prensa de su madre

Matthew McConaughey añadió: “Tenía conversaciones, y luego, de repente, ¡vaya! Lo que habíamos hablado terminaría en el periódico tres días después. Yo estaba como, '¡Mamá, eso fue entre nosotros!'". Dijo que tendría que decirle a su mamá que no compartiera cosas, pero ella no escuchó.

Pelea final de Matthew McConaughey con su madre

La gota que colmó el vaso fue una entrevista televisiva que dio su madre desde la casa de su infancia en la que señaló la cama donde el actor de "Como perder a un hombre en 10 días" perdió la virginidad y reveló otros detalles sumamente personales.

Cuando Matthew McConaughey llamó a su madre durante el especial de televisión, inicialmente ella negó haberlo hecho, luego dijo que "no creía" que se enteraría de la entrevista.

"Pasamos por un momento en el que realmente no compartí mucho con ella. Se convirtió en una persona diferente".

“Fue una relación intensa durante ocho años. Estamos de regreso completamente ahora ", agregó el actor, diciendo que desde entonces la" perdonó "y tuvo que" establecer algunos límites".

“Siempre hay perdón. Solo traté de esperar mi momento ”, dijo. “Fue una época triste. Recuerdo que hablé con mis hermanos y les dije: "Tengo estas conversaciones de cinco minutos con mamá el domingo cuando la llamo, y realmente escucho y apenas digo nada".

"Y no siento que ella me esté conociendo o que yo la esté conociendo mejor", agregó Matthew McConaughey. “Fue difícil durante ocho años, pero lo pasamos y estamos en el otro lado. Es bueno”.

