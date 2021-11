Matthew McConaughey dice que no se postulará para gobernador de Texas

El actor Matthew McConaughey no se postulará para gobernador de Texas, eliminando un obstáculo potencial en el camino de Beto O’Rourke, el excongresista demócrata y candidato al Senado y presidente que ahora busca derrotar al republicano Greg Abbott.

McConaughey, de 52 años y la estrella de Free State of Jones, Dallas Buyers Club (por la que ganó un Oscar), Magic Mike, muchas otras películas y el éxito de HBO True Detective, se había informado durante mucho tiempo que estaba a punto de correr, potencialmente como independiente.

Hizo el anuncio de que no lo haría en un video corto publicado en las redes sociales el domingo por la noche, dos semanas antes de la fecha límite para declarar.

"Hola a todos", comenzó, "McConaughey aquí.

“Durante los últimos dos años, he estado trabajando en la respuesta a la pregunta de cómo puedo ser más útil en esta vida. Útil para mí, útil para mi familia y para la mayor cantidad de personas. Un servicio de categoría que he estado explorando es la política, considerando la posibilidad de postularse para gobernador en Texas ".

McConaughey luego pronunció una breve homilía sobre "compartir nuestra parte", los niños como "nuestro mayor activo", el servicio y el liderazgo, ya sea como "político, mariscal de campo estrella, madre, padre, esposo, esposa, hermano, amigo, mentor o profesor".

Pero en cuanto a postularse para gobernador, dijo: “Como un niño simple nacido en el pequeño pueblo de Uvalde, Texas, nunca se me ocurrió que algún día sería considerado para el liderazgo político. Es un camino humilde e inspirador para reflexionar. También es un camino que elijo no tomar en este momento ".

En cambio, dijo McConaughey, buscaría apoyar “empresas y fundaciones que creo que son líderes, establecimientos que creo que están creando caminos para que las personas tengan éxito en la vida, organizaciones que tienen la misión de servir y generar confianza y sueños”.

Matthew McConaughey y su activismo fuera de Hollywood

Matthew McConaughey ha publicado un libro de autoayuda y memorias superventas, Greenlights, que tendrá una secuela en diciembre. Solo la semana pasada, en una entrevista para promover tales trabajos, se burló del New York Times. Cuando se le preguntó por qué no se había comprometido a correr o dijo que no lo haría, dijo: “Es un baile de verdad.

“Hace cinco años, si hubieras dicho: 'Matthew, creo que deberías postularte para gobernador de Texas', no habría tenido la confianza para decir: '¿Por qué lo dijiste?' ¿Qué puedes hacer? y que no puedes hacer ¿Mis dones encajan en ser efectivo como político?”.

“Buena pregunta. Porque históricamente no soy un político. Soy un filósofo y poeta del canto folclórico que tiene un don para la narración, la inspiración. Pero como director ejecutivo del estado o de una nación, tienes que administrar. Tienes que establecer leyes ".

Presionado, le dijo al periódico que "sería falso que dijera 'no soy' hasta que diga que no".

El domingo dijo que no. Para O’Rourke, que busca evitar que Abbott gane un tercer mandato, la decisión puede ser un alivio. Aunque las políticas o puntos de vista de McConaughey no eran claras, algunos pensaron que habría tenido una buena oportunidad de ganar.

Keir Murray, un consultor político de Texas, dijo al Hollywood Reporter que es "un verdadero candidato externo, en realidad es ventajoso". Pero Murray también advirtió que, aunque McConaughey tenía “una marca positiva y favorable, tan pronto como uno se mete en la piscina política, la gente comienza a odiarlo.

“¿Quiere cambiar esa marca y dañarla? Porque eso es inevitable ".

Entre los demócratas, en una impresión respaldada por las encuestas, muchos temían a McConaughey como un divisor de votos en una contienda que ofrecía una oportunidad razonable de acabar con Abbott. El republicano ha presidido errores en la política de Covid y una falla en la red eléctrica que costó vidas durante el clima gélido de febrero.

Abbott también es un conservador de línea dura en temas que incluyen el aborto y el derecho al voto, firmando leyes draconianas que los demócratas esperan que no estén sincronizados con una población estatal cambiante. Pero aunque Texas se ha vuelto menos rojo rubí republicano, aún no ha entregado grandes premios al lado azul del libro mayor.

Firmando su video con un saludo vigoroso, McConaughey dijo: “A los políticos, a los líderes y sirvientes, al líder y al sirviente en cada uno de nosotros, les saluda. La libertad de ser tú, la libertad de ser yo. Y a nuestra responsabilidad de ser nosotros. Mientras tanto, en todo momento y hasta la próxima: sigue viviendo ".

