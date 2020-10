Matthew McConaughey RECHAZÓ oferta millonaria para hacer otra comedia romántica/Foto: Libros Cienradios

El año 2010 fue un momento crucial para Matthew McConaughey. El actor venía de una década como el rostro del género de comedia romántica gracias a "The Wedding Planner", "How To Lose a Guy in 10 Days", "Failure To Launch", "Fool's Gold" y "Ghosts Of Girlfriends Past”, casi todas las cuales recaudaron más de $100 millones en la taquilla mundial.

Como escribe McConaughey en sus nuevas memorias "Greenlights", las ofertas de comedias románticas eran las únicas ofertas que estaba recibiendo a principios de la década.

"Las comedias románticas siguieron siendo mis únicos éxitos de taquilla constantes, lo que las convirtió en mis únicas ofertas entrantes consistentes", escribe McConaughey.

“Para mí, personalmente, disfruté poder brindarles a las personas una escapada romántica y relajada del estrés de sus vidas en la que no tenían que pensar en nada, simplemente observar al niño perseguir a la niña, caer y luego levantarse y finalmente conseguirla. Le había quitado el testigo a Hugh Grant y lo seguí”, expresó el actor.

Pero en 2010, el corazón de McConaughey ya no estaba con el género de comedias románticas. No es de extrañar que el infame "McConaissance" comenzara en 2011 con una serie de proyectos independientes impulsados por personajes como "Bernie", "Killer Joe" y "Mud".

McConaughey escribe en el libro que “disfrutaba haciendo comedias románticas, y sus cheques de pago alquilaban las casas en la playa en las que yo corría sin camisa”, pero cuando llegó el momento de seguir adelante lo hizo sin mirar atrás.

Matthew McConaughey rechazó millones con tal de seguir nuevas metas

Seguir adelante para McConaughey significó rechazar una de las mayores ofertas de su carrera: un cheque de pago de $14.5 millones en 2010 para hacer otra comedia romántica.

McConaughey no revela qué comedia romántica rechazó, pero rechazar 14,5 millones de dólares deja en claro lo serio que estaba al decir adiós al género que lo convirtió en un nombre familiar.

"Rechacé la oferta", escribe McConaughey. "Si no podía hacer lo que quería, no iba a hacer lo que no hice, sin importar el precio".

El cambio de carrera de McConaughey en 2011 abrió la puerta a algunas de sus actuaciones más queridas, como "Magic Mike" y "True Detective".

El actor ganó el Oscar por "Dallas Buyers Club", que fue seguido rápidamente por "Interstellar" de Christopher Nolan. Desde que dejó atrás el género de las comedias románticas con “Ghosts of Girlfriends Past” de 2009, McConaughey aún no ha regresado.

Matthew pasó de ser una estrella de las comedias de romance a un reconocido actor de películas impactantes. MacConaughey demostró que puede comprometerse tanto con los papeles que ha recibido varios premios por su trabajo/Foto: El Periódico

El crédito cinematográfico más reciente del actor fue "The Gentlemen" de Guy Ritchie, y volverá a interpretar su papel de voz en la próxima secuela animada "Sing 2".

También te puede interesar: Matthew McConaughey animó un asilo de ancianos en Texas ¡Mira cómo lo hizo!

Las memorias de McConaughey "Greenlights" ya están disponibles para su compra. ¿Crees que fue una buena decisión la que tomó el actor?, ¿Te gustaría ver a McConaughey en otra comedia romántica? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.