Matt Smith y Olivia Cooke se suman al primer spin off de "Game of Thrones"

HBO anunció la incorporación de tres protagonistas más a House of the Dragon, se trata de Olivia Cooke, Matt Smith y Emma D’Arcy quienes se han unido a Paddy Considine en la precuela de "Game of Thrones" de George R.R. Martin, Ryan Condal y Miguel Sapochnik.

Según los primeros rumores, la serie tiene cinco personajes principales: el rey Viserys Targaryen (Considine), Alicent Hightower (Cooke), la princesa Rhaenyra Targaryen (D'Arcy), el príncipe Daemon Targaryen (Smith) y Lord Corlys Velaryon, conocido como la serpiente marina quien se convierte en Mano de la Reina Rhaenyra Targaryen durante la Danza de los Dragones.

Además, HBO ha contratado a Clare Kilner, Geeta V. Patel y Greg Yaitanes para completar el equipo de dirección de la serie.

Basada en Martin's Fire & Blood, la serie, que se desarrolla 300 años antes de los eventos de "Game of Thrones", cuenta la historia de la Casa Targaryen.

Olivia Cooke, Matt Smith y Emma D’Arcy

En la primera temporada de 10 episodios, Cooke interpreta a Alicent Hightower, la hija de Otto Hightower, la Mano del Rey y la mujer más atractiva de los Siete Reinos. Se crió en la Fortaleza Roja, cerca del rey y su círculo más íntimo; posee tanto una gracia cortesana como una aguda perspicacia política.

La princesa de D'Arcy, Rhaenyra Targaryen, es la primogénita del rey, es de pura sangre valyria y es una jinete de dragones. Muchos dirían que Rhaenyra nació con todo, pero no nació hombre.

Smith es el príncipe Daemon Targaryen, hermano menor del rey Viserys y heredero al trono. Un guerrero sin igual y un jinete de dragón, Daemon posee la verdadera sangre del dragón. Pero se dice que cada vez que nace un Targaryen, los dioses lanzan una moneda al aire.

HBO anuncia que "House of the dragon", precuela de "Juego de tronos", empezará su producción y rodaje en 2021.pic.twitter.com/7LdP5wmATO — Multiverso (@MultiversoTM) December 4, 2020

Alistan precuela de “Game of Thrones"

House of the Dragon fue co-creado por Martin y Condal. El guión piloto que consiguió el pedido de la serie fue escrito por Condal. Se desempeña como co-showrunner junto al veterano de GoT Miguel Sapochnik, quien dirigirá el piloto y episodios adicionales.

Martin, Condal y Sapochnik son productores ejecutivos junto con la escritora Sara Lee Hess, Vince Gerardis y Ron Schmidt. Co-productores ejecutivos de Yaitanes.

Cooke protagoniza Sound of Metal de Amazon junto a Riz Ahmed y en el thriller de ciencia ficción Little Fish, que IFC lanzará en febrero. También aparece junto a John Boyega en Naked Singularity de Scott Free. Cooke está representado por The Artists Partnership, CAA, Grandview y los abogados Gretchen Rusch y Huy Nguyen

D’Arcy terminó recientemente el rodaje de la adaptación cinematográfica de Mothering Sunday, con Olivia Coleman y Colin Firth. D'Arcy está representado por Dane Millard en Roxane Vacca Management y James Adams y Scott Winston en Schreck Rose.

Smith protagonizó las dos primeras temporadas de The Crown, ganando una nominación al Emmy por su papel del príncipe Felipe. Interpretó a Charles Manson en Charlie Says y en Doctor Who de la BBC para la BBC como el undécimo doctor.

En 2021, Matt Smith aparecerá en Morbius junto a Jared Leto y protagonizará Last in Soho de Edgar Wright. También tiene The Forgiven de John Michael McDonagh. Smith está representado por B-Side Management en el Reino Unido, UTA y Darren Trattner y Karl Austen.

