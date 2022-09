Matt Smith de The Crown sufrió terrible enfermedad que acabó con sus sueños

Matt Smith de The Crown sufrió una tragedia que acabó con sus sueños

Hay que destacar que los fanáticos de Game of Thrones creían que ya lo habían visto todo, pero HBO Max decidió producir un spin-off, por lo que House of the Dragon vio la luz el domingo 21 y rompió un récord: se convirtió en el estreno más exitoso en la historia de la plataforma.

Se cuenta expone que House of the Dragon retrocede dos siglos respecto a los acontecimientos ocurridos en GOT, pues se enfoca en el crecimiento de la Casa Targaryen, cuenta su origen y esplendor, pero también la división de la familia a través de un hecho puntual.

Es esta parte, uno de los protagonistas es Matt Smith, quien se pone en la piel del príncipe Daemon Targaryen, hermano menor de Viserys I, a este heredero del trono se lo presenta como un guerrero inigualable y jinete de dragones.

La trayectoria de Matt Smith

Lo que pocos conocen es que detrás del actor que muchos empiezan a descubrir ahora, se esconde una rica trayectoria, que desde hace varios años viene en ascenso y pareciera no encontrar un techo, por lo que a su vez, Matt posee una historia de vida que casi lo ubica bien lejos de la actuación y una desgracia que desde la perspectiva actual se transformó en fortuna.

Smith nació Northampton, Inglaterra, el 28 de octubre de 1982. En su etapa escolar acudía a clases de teatro y era uno de los alumnos más destacados. Pero él no estaba muy convencido. Su profesor tuvo mucho que ver en su destino. Ya de chico, sin avisarle, lo inscribió para que fuera parte de la obra Twelve Angry Men.

Luego, tenía 24 años cuando hizo su primera incursión en The Ruby in the Smoke, en 2006. Un año más tarde apareció en Secret Diary of the Call Girl, para luego pegar el salto en Doctor Who. La serie británica que se emitió entre 2010 y 2013 fue su trampolín para mostrarse al mundo. Y la prensa comenzó a ocuparse de él.

Hay que destacar que para la industria era un talento que había que pulir, y eso se terminó dando en 2016 cuando lo convocaron para The Crown. En las primeras dos temporadas interpretó a Felipe de Edimburgo, marido de la reina Isabel II. No solo se habló de su parecido físico, sino de la manera de personificarlo.

Pero todo podría haberse borrado de un plumazo si Matt Smith hubiera ido detrás de su verdadera pasión: el fútbol. Era un gran jugador, un deportista con proyección al que una lesión lo alejó de los campos de juego. Hizo inferiores en el Northamton y más tarde, un cazatalentos lo vio y lo llevó al Leicester City, donde firmó su primero contrato.

La tragedia que rompió sus sueños

Se cuenta que tenía apenas 15 años cuando empezó a sentir fuertes dolores en la espalda. Con el correr de los entrenamientos el padecimiento se fue agudizando, hasta que le hicieron estudios.

El diagnóstico fue tan inesperado como demoledor: tenía espondilosis cervical, una degeneración de la columna vertical que no le permite hacer grandes esfuerzos. Smith debió abandonar el deporte de alto rendimiento, en el mismísimo momento en el que la selección de Inglaterra seguía sus pasos para sumarlo a la Sub 16.

“Fue un momento difícil porque me sentía insatisfecho. Para ser honesto, estaba tan seguro de que jugar al fútbol era lo que iba a hacer que fue muy difícil para mí decirle a la gente que me habían diagnosticado esta enfermedad. Mi ego decía: Yo soy eso, soy un futbolista”, expresó el actor.

Cabe destacar que en medio de la desolación, su profesor de teatro, Terry Hardingham, logró sacarlo de su angustia con tan solo una frase: “Nunca estuviste destinado a ser futbolista, siempre pensé que eras muy bueno actuando”. Ese día enfocó su cabeza en el arte dramático.

