Matt Reeves revela que el Batman de Robert Pattinson está basado en Kurt Cobain

The Batman es la película más esperada por los fans ahora que Spider-Man: No Way Home finalmente se ha estrenado, pues nos traerá una versión completamente diferente del caballero de la noche, siendo en esta ocasión el actor Robert Pattinson quien le dará vida, y ha dejado a miles con la boca abierta con su desempeño.

Tras el lanzamiento de un par de tráilers, se confirmó que este Batman sería más serio, más oscuro y más violento que cualquiera de sus antecesores, y ahora se ha vuelto más interesante tras las nuevas declaraciones de su director.

Si no fuera suficiente con que se reveló que The Riddler sabe la identidad de Batman,ahora se ha confirmado que esta versión de Bruce Wayne está inspirada nada más y nada menos que en el fallecido cantante Kurt Cobain.

Matt Reeves revela que Batman está inspirado en Kurt Cobain

Esta podría ser la razón de la oscura personalidad de este Bruce Wayne

Esta versión de Batman fue un misterio tanto para los fans como para el propio actor, motivo por el cual el director Matt Reeves finalmente reveló que la canción ‘Something in the way’ de Nirvana y especialmente Kurt Cobain, fueron las bases para el nacimiento de esta versión.

De acuerdo con Matt, el tema habla de la posible faceta que no se había mostrado de Bruce, y en lugar de ponerlo como un playboy, decidió interpretarlo como una persona que ha pasado por un gran trauma y pérdida y ahora se ha convertido en un recluso de sí mismo, y probablemente este hecho se trataría en futuras entregas, ya que Pattinson revelo qué pasaría con Bruce Wayne en la segunda o tercera película.

The Batman se perfila para ser la mejor versión del héroe

El Batman de Robert Pattinson es muy esperado

Como te informamos en La Verdad Noticias con anterioridad, la versión de Robert Pattinson fue duramente criticada por que los fans seguían asociándolo con Crepúsculo, sin embargo tras los primeros avances, muchos se arrepintieron al ver la impresionante actuación que presentó el actor.

Ahora con la revelación de Matt Reeves durante su entrevista con el medio de noticias Empire, en definitiva el ‘Battinson’ ya es el héroe más esperado de 2022 y se especula que su éxito podría superar a la de versiones anteriores que han salido en el cine.

