Matrix Resurrections hará perder millones a Warner, en China fue un fracaso

Desde un principio fue una apuesta arriesgada, ahora parece ser que Matrix Resurrections hará perder millones a Warner, pues hasta el momento solo ha logrado recaudar 140 millones en taquilla desde su estreno en cines y HBO Max.

Lo que sí ha ganado son los numerosos debates sobre su rentabilidad y su significado como película de ciencia ficción, así como la opinión dividida de los espectadores.

Y es que The Matrix Resurrections no logró destacar en HBO Max de Estados Unidos, porque al parecer el regreso de Neo y Trinity, dirigido en solitario por Lana Wachowski, no ha estado a la altura de lo que Warner esperaba.

¿Por qué Matrix Resurrections hará perder millones a Warner?

Para la realización de Matrix Resurrections se necesitó de una colosal superproducción en la que se habrían invertido 190 millones de dólares, más gastos de promoción, una cantidad enorme en tiempos de coronavirus e incertidumbre económica.

Además, el éxito de Spider-Man: No Way Home, una de las películas más taquilleras de la historia, le restó mucha importancia al retorno de Neo.

Pero no solo eso, el estreno Matrix Resurrections en Estados Unidos junto con la plataforma de HBO Max, provocaron que solo ganaran 35,8 millones de dólares en los cines del país, cifra que sumada lo que ha ingresado a nivel mundial, la llevaría a alcanzar los 140 millones.

Fracaso en China

Otro motivo por el que se dice que Matrix Resurrections hará perder millones a Warner es el fracaso en China.

Si bien tras su primer estreno Warner comenzó a hacer números y se enfocó en la rentabilidad del filme en el mercado chino, el problema fue que Matrix Resurrections no fue bien recibido.

La película se estrenó en el país asiático el pasado viernes 14 de enero, y apenas consiguió 7,5 millones de dólares en su primer fin de semana.

Los analistas creen que hay varios factores para que esto sucediera, uno de ellos ell desinterés general de la saga y el segundo motivo por la que Matrix Resurrections hará perder millones a Warner, son las copias piratas extraídas de la versión digital de la película en HBO Max.

