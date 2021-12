Matrix 4, todo lo que necesitas saber sobre la trilogía original

La serie Matrix es una serie de ciencia ficción distópica que gira en torno al concepto de que el mundo en el que vivimos es solo una simulación. La trilogía original, excluyendo The Animatrix, gira en torno a Neo y su viaje para destruir The Matrix y liberar a todos.

Escrita y dirigida por The Wachowski Siblings, la franquicia Matrix ha sido elogiada por la crítica y fue un éxito de taquilla. Matrix, Matrix Reloaded y Matrix Revolutions fueron secuelas planificadas que se agregaron a la franquicia.

Se pensaba que la serie había terminado después de The Matrix Revolutions en 2003, pero los Wachowski nos sorprendieron a todos con un regreso en 2021 con The Matrix Resurrections.

Todo lo que necesitas saber

Un anuncio oficial de The Matrix Resurrections se produjo en la primavera de 2021, lo que trajo mucha anticipación a los fanáticos.

Después del lanzamiento de los trailers oficiales en el otoño de 2021, los fanáticos pueden volver a esperar con ansias el regreso de sus personajes favoritos.

Se ha confirmado que Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e incluso Jada Pinkett-Smith regresan en la nueva incorporación a la franquicia, lo que genera aún más anticipación por lo que la nueva película traerá a la serie.

Matrix 4 a punto de llegar

Con los mismos escritores y directores detrás, podemos esperar el mismo ambiente y tinte verde en la película que en los originales, así como las secuencias de acción hardcore como se ve en la trilogía original. Al esperar esta nueva instalación en la serie, aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre la trilogía original.

Matrix

La película original The Matrix se estrenó a principios del siglo XX. Fue en esta época que la conspiración del Y2K también estaba circulando cuando se pensó que toda la tecnología fallaría y que los satélites y aviones en el aire se estrellarían contra la Tierra. Matrix no solo era revolucionario en su concepto, sino que representaba, y todavía lo hace, un concepto plausible.

La película original gira en torno a Neo, un hacker que lleva una vida normal hasta que un día Morpheous y Trinity lo encuentran. Morpheus le ofrece la verdad y Neo la acepta y se desconecta de Matrix. Descubre que la superficie de la Tierra ya no es habitable después de haber sido destruida por IA creada por humanos que los humanos intentaron eliminar y fallaron.

Toda la película sigue su viaje para descubrir su propósito y la profecía que dice que Neo será quien destruirá The Matrix. Al principio, Neo lamenta su decisión de dejar Matrix, pero finalmente llega a creer en sí mismo y en la profecía.

Su duda le impide vivir a la altura de su máximo potencial como El Único e incluso lleva a otros a dudar de él. Es la fe inquebrantable de Morpheous en él lo que lleva a Neo a creer en sí mismo y salvar a los humanos reales de la catástrofe. Al final de la película, Neo acepta su responsabilidad como The One y aprende a doblar las reglas de Matrix tan bien que puede esquivar las balas, como la película es famosa, e incluso aprende a volar dentro del sistema.

Matriz recargado

The Matrix Reloaded es una secuela directa de The Matrix que salió en 2003, el mismo año que su secuela The Matrix Revolutions. Sigue a Neo después de los eventos de la película original y nos muestra cómo viven los humanos en la Tierra en Zion.

Tenemos una pizca de normalidad al ver la cantidad de humanos que nunca han estado conectados a Matrix. También somos testigos de cómo Neo funciona a plena capacidad dentro de The Matrix con increíbles secuencias de acción mientras trabaja para proteger a Zion de los centinelas y se abre camino a través de The Matrix y los programas internos para hacerlo.

En The Matrix Reloaded también obtenemos una mayor comprensión del propósito de Neo y la profecía de su destino. Con el tiempo descubrimos que no es el primero en intentar salvar a la raza humana de la extinción total y acabar con el ejército de centinelas, como explica The Architect. Entonces, si bien es El Único, no es el primer "El Único", pero eso no hace que su propósito sea menos importante. Matrix Reloaded nos da todo lo que hizo el original y más.

Escenas de acción bien coreografiadas y con el uso de CGI, hay más flexibilidad para hacer más que simplemente esquivar balas, como cuando Neo lucha contra los miles de Smith o cuando los gemelos albinos atraviesan la arquitectura para llegar a sus víctimas. Matrix Reloaded también deja a los espectadores colgados en el borde de sus asientos, esperando el destino de Neo desde el suspenso al final de la película.

The Matrix: Revoluciones

The Matrix Revolutions estaba destinado a ser la instalación final de la trilogía, y se lanzará poco después de The Matrix Reloaded. Encerrado en un extraño limbo que no reconoce, Neo está atrapado y necesita encontrar una salida.

Mientras tanto, los habitantes de Zion hacen todo lo posible para contener al Ejército de centinelas hasta que Neo pueda destruir a los centinelas. Además de todo esto, Smith hace un regreso sorprendente y se interpone en el camino para que Neo cumpla la profecía. The Matrix Revolutions trae de vuelta al merovingio, Niobe, Morpheus y más del elenco original de las dos primeras películas mientras Zion lucha contra th

