Mati Álvarez y Casandra Ascencio pelean por premio de la "Copa Exatlón"

Mati Álvarez y Casandra Ascencio protagonizaron una intensa pelea por medio de redes sociales, pues involucraron acusaciones de dinero por parte de la ganadora del Exatlón.

El escándalo ha sido discutido en redes sociales por seguidores del programa y de las atletas, pues consideran una bajeza exponer sus tratos por cuestiones económicas.

En La Verdad Noticias te contamos todos los detalles de la pelea protagonizada por las atletas estelares del Exatlón México.

Las ex participantes de Exatlón México, protagonizaron una polémica discusión en Twitter al develar los motivos de su distanciamiento, pues fue debido a un acuerdo económico que la ganadora de la cuarta temporada del reality de TV Azteca no cumplió.

Debido a que las dos participantes llegaron a la final, el pacto aún estaba en pie y debía ser cumplido, sin embargo eso no sucedió, pues según Mati, se esteró que Casandra hablaba mal de ella.

Mati con el trofeo de la Copa Exatlón.

Después de la polémica generada en twitter, la ganadora de la Copa Exatlón, habló sobre lo sucedido y se refirió de esta manera:

"Ese trato sí se había hecho, no lo voy a negar para nada, siempre y cuando las dos llegáramos a la final por su mérito propio (...) Después de haber ganado la tercera temporada, fue la Copa, yo tuve si no mal recuerdo un 92 por ciento de efectividad, o sea, yo gané 4 de los 5 días para llegar a la final. Y Casandra no iba bien en puntos y yo, nunca lo había hecho en mi vida... ella se acercó y me dijo: 'Oye Mati no voy a pasar a la final si no gano esta', le tocaba contra mí y yo la dejé ganar", mencionó.