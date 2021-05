“Mátalas” de Alejandro Fernández, el controversial éxito que dejó de cantar

“Mátalas” de Alejandro Fernández era uno de los más famosos éxitos del cantante mexicano conocido como “El Potrillo”. Sin embargo, desde 2020 el artista ha decidido sacar de su repertorio de canciones este controversial tema, después de que la actriz Angélica Aragón, exhortó a Alejandro y otros artistas a dejar de interpretar esta melodía que supuestamente normaliza la violencia contra las mujeres.

Aragón afirmó en ese momento que la canción fomenta las agresiones y violencia contra la mujer, y que estamos tan acostumbrados a ello, que no nos damos cuenta de lo que es ofensivo y reprobatorio. Así que en respuesta a esta petición, el cantante de 50 años quitó posiblemente de manera permanente esta composición que alguna vez le dió fama.

Después de que el cantante Alejandro Fernández fuera llamado machista y misógino por miles de internautas, finalmente eliminó “Mátalas” de su show, que era una de las canciones que más interpretaba en sus conciertos.

La actriz Angélica Aragón fue una de las que se pronunció en contra de "Mátalas" de Alejandro Fernández/Foto: People en Español

Pero el que ofreció en marzo de 2020 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México ya no tuvo este tema en la lista. Además, “El Potrillo” dijo que es momento de aprender a escuchar y entender para eliminar cualquier tipo de violencia contra las mujeres.

¿Quién escribió la canción “Mátalas”?

Manuel Eduardo Toscano fue quien creó "Mátalas" de Alejandro Fernández/Foto: Mamás latinas y TV Azteca

La canción “Mátalas” de Alejandro Fernández fue escrita por el compositor veracruzano, Manuel Eduardo Toscano. Esta melodía se incluyó en el álbum “Niña amada mía” de “El Potrillo”, estrenado en 2003.

Ahora este tema musical es considerado una apología a la violencia de género, por algunos versos como “Consigue una pistola si es que quieres/ O comprate una daga si prefieres/ Y vuelvete asesino de mujeres”.

A pesar de la polémica, muchos fans de “El Potrillo” defienden esta composición y le han pedido al cantante que no la descarte del todo, ya que aseguran que es una canción romántica perfecta para dedicar a la pareja. No obstante, el famoso hijo de Vicente Fernández ya ha tomado su decisión y prefiere olvidar esta melodía en la actualidad para no tener inconvenientes.

“Mátalas" de Alejandro Fernández letra

Pese a que “Mátalas'' de Alejandro Fernández ya está perdiendo popularidad en el público de las nuevas generaciones, aún hay muchas personas que siguen disfrutando esta melodía de "El Potrillo".

Así que en La Verdad Noticias te dejamos la letra de este hit musical si deseas entonarla o si prefieres analizar el mensaje que está dando la canción:

Amigo que te pasa estas llorando

Seguro es por destenes de mujeres

No hay golpe mas mortal para los hombres

Que el llanto y el desprecio de esos seres

Amigo voy a darte un buen consejo

Si quieres disfrutar de sus placeres

Consigue una pistola si es que quieres

O comprate una daga si prefieres

Y vuelvete asesino de mujeres.

Mátalas

Con una sobredosis de ternura

Asfixialas con besos y dulzuras

Contagialas de todas tus locuras.

Mátalas

Con flores con canciones no les falles

Que no hay una mujer en este mundo

Que pueda resistirse a los detalles

Despiertalas con una serenata

Sin ser un día especial llevale flores

No importa si es la peor de las ingratas

Que tu no eres un santo sin errores.

Amigo voy a darte un buen consejo

Si quieres disfrutar de sus placeres

Consiguete una pistola si es que quieres

O comprate una daga si prefieres

Y vuelvete asesino de mujeres.

Mátalas

Con una sobredosis de ternura

Asfixialas con besos y dulzuras

Contagialas de todas tus locuras.

Mátalas

Con flores con canciones no les falles

Que no hay una mujer en este mundo

Que pueda resistirse a los detalles.

