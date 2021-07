Masters of the Universe: Revelation, la nueva serie animada y secuela directa de He-Man, será incluida en el catálogo de Netflix a partir del próximo 23 de julio. Por tal motivo, los fanáticos de esta clásica caricatura se han preguntado sobre la hora exacta del estreno de este proyecto de cinco episodios, el cual promete ser el próximo éxito de la plataforma.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la nuevas aventuras de He-Man debutarán en un horario que variará según la región en la que te encuentres. Para México, Colombia, Perú, Panamá y Ecuador, la primera temporada estará disponible a partir de las 2 de la madrugada de este viernes.

Masters of the Universe: Revelation será una secuela directa a la historia ya conocida en la serie de He-Man.

En el caso de Chile, Paraguay, Venezuela, Bolivia y Puerto Rico, este se llevará a cabo en punto de las 3 de la madrugada, mientras que para Argentina, Brasil y Uruguay podrán disfrutar de la nuevas serie de He-Man en Netflix a partir de las cuatro de la mañana.

¿De que tratará Masters of the Universe: Revelation?

La secuela directa partirá de la continua batalla entre He-Man y Skeletor. Recordemos que según la serie original, ambos personajes pelearon hasta destruir al planeta Eternia, cuya energía era la magia. Para evitar que el universo donde habitan sufra el mismo destino, Teela deberá hacer alianzas con diversos personajes y además descubrir la identidad de Adam.

En lo que respecta al elenco de voz en la versión estadounidense, se sabe que se cuenta con la participación de el actor Mark Hamill como Skeletor, Lena Headey como Mal-Lyn, Sarah Michelle Gellar como Teela, Alicia Silverstone como Reina Marlena, Kevin Conroy como Mer- Man y Alan Oppenheimer como Moss Man.

¿Cuántos episodios tiene la serie de He-Man?

He-Man and the Masters of the Universe finalizó sus transmisiones el 21 de noviembre de 1985.

He-Man and The Masters of The Universe, conocida en español como He-Man y los amos del Universo, tiene 130 episodios divididos en dos temporadas. La serie animada fue producida por Filmation inspirada en la línea de juguetes del mismo nombre de la cadena Mattel. Se estrenó el 5 de septiembre de 1983 y finalizó dos años después.

Fotografías: Redes Sociales