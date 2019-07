MasterChef tiene NUEVO JUEZ ¡no lo podrás creer!

A tan solo una semana de que arranque ‘MasterChef: La Revancha’, la producción de TV Azteca anunció a través de sus redes sociales una noticia que dejó a todos los fanáticos sorprendidos, pues era algo que no veían venir.

Resulta que un nuevo Chef se unirá a los tres principales de las emisiones anteriores encargados de calificar los platillos de los participantes que disputarán el gran premio de la nueva temporada.

Se trata del inigualable Chef chocolatero José Ramón Castillo, ganador de medallas de oro, plata y bronce en los Premios Internacionales de Chocolate de 2018 y creador de ‘QUE BO! Chocolatería Mexicana Evolutiva’

El divertido, energético y creativo chef chocolatero se une a esta emisión conducida por Anette Michel y compartirá su experiencia al lado de los jueces consentidos de la televisión mexicana: Betty Vázquez, Benito Molina y Adrián Herrera.

Durante una entrevista en el programa ‘Ventaneando’, se cuestionó al célebre repostero para que revelara cual será su estrategia al convivir y calificar a los concursantes del reality de cocina, a lo que el respondió:

"Mi papel nunca va a ser regañar a nadie. Voy a decirles y guiarles ‘te salió mal esto pero para la próxima tienes que arreglarlo de esta forma, utiliza mejor estos ingredientes’. Más guía, no tanto regaño”.

Quizá tu no lo ubiques, pero cabe destacar que José Ramón Castillo no es alguien desconocido para el fiel público que no se ha perdido ninguna transmisión de MasterChef, puesto que ha aparecido como invitado especial en diferentes emisiones de temporadas pasadas.

¿QUIÉN ES JOSERRA CASTILLO?

José Ramón Castillo ha puesto el nombre de México en alto al ser reconocido desde hace 6 años como uno de los mejores Chefs Chocolateros del mundo por la International Chocolate Awards.

En México es considerado como el 'Máximo Exponente de Cacao Mexicano y Maestro Chocolatero' y confesó estar listo para la exigencia que requiere uno de los programas más exitosos de la televisión mexicana.

El Chef Joserra como le dicen con cariño, se suma a esta increíble experiencia culinaria en la que 18 participantes de anteriores temporadas pondrán a prueba sus conocimientos y tendrán la oportunidad de regresar para demostrar que podrían ser el próximo MasterChef.

