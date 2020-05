MasterChef: expulsan a concursante por presentar platillo con ave ¡sin desplumar!

Como un acto sin precedentes, Saray, concursante de la octava edición de MasterChef en España causó una gran indignación entre los jueces al presentar un platillo con un ave cruda y sin desplumar, al cual tituló como “Un pájaro muerto en lo alto de un plato”.

Un momento que además de causar un gran escándalo durante la transmisión de MasterChef, se ha convertido en uno de los sucesos más virales dentro de las redes sociales. Pues nunca antes había sucedido algo parecido en este programa de cocina.

Cabe mencionar que Saray ya se había distinguido por ser una de las concursantes más polémicas por su carácter desafiante, sin embargo nunca pensaron que podría ser capaz de entregar un plato como el que realizó en el último desafío.

Expulsan a concursante de MasterChef

El desafío en esta ocasión era preparar un platillo en 20 minutos con el ave (grévol engolado) como elemento principal. Sin embargo debido a algunos problemas con su equipo y la producción, Saray decidió desafiar a todos realizando un polémico platillo.

En donde decidió únicamente preparar de mala gana una salsa y colocar el ave encima, totalmente cruda y con plumas. Un acto que además cumplió con una obvia actitud desafiante ante los jueces, que quedaron impactados ante lo que tenían de frente.

“Un pájaro muerto en lo alto de un plato”

Después de presentar su platillo y el nombre de éste, los jueces de MasterChef se fueron en contra de Saray por su acto tan irrespetuoso e inmaduro, señalando que nunca debió entrar al famoso concurso de cocina.

“Has faltado el respeto a todos. Lo que has hecho no tiene ninguna justificación. Te has reído de todos. Ni se te ocurra abrir la boca, porque no tienes nada que decir”. Fueron parte de las palabras de Jordi Cruz para expulsar a Saray de la edición 2020 del MasterChef.