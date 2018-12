MasterChef: Roy se roba corazones y la comida, sigue siendo tierno

Roy, el pequeño se robó los corazones de MasterChef Junior en su segunda edición, regresó al foro en donde alguna vez ganara tanta fama y se volviera en el meme más famoso de este reality de cocina, su tarea sería ayudar a cocinar a un integrante actual de la emisión.

Durante la edición especial y programa número 12 los concursantes elegirían una caja de regalo y este les asignó al cocinero Junior que los acompañaría el resto del programa para cocinar y así como Ismael se ganó a Roy, pero antes todas las participantes; Regina, Yanin, Rox y Geny aprovecharon para abrazarlo y acariciarle los cachetitos bonitos.

Durante el programa hizo de las suyas y por andar de distraído hasta se cayó al suelo, pero eso no le importó y siguió adelante.

Ismael el participante con el que trabajo e incluso Rahmar el otro exparticipante que también estuvo en el equipo, evidenciaron que el pequeño se la pasaba comiendo; “Es muy distraído porque es un niño, de repente está por aquí, me descuido y está comiendo, me descuido y está haciendo lo de el, me volteo y está comiendo otra vez”, dijo Ismael, incluso el último plato se llamó “No te lo comas” ya que Roy quería comerse la guarnición.

El regreso de este personaje fue uno de los más esperados ya que sin duda es uno de los niños más populares del país después de su paso por MasterChef Junior, era uno de los más talentosos y curiosos y tiernos.

