MasterChef: Rox dura contra Regina la llama favorecida en la final

Rox Quintana es una de las personalidades más recordadas de MasterChef y quien terminó en el quinto lugar de esta temporada, se caracterizó por siempre defender sus ideales y evidenciar las cosas que no le parecen entre ellos Regina.

No es un secreto que Rox no había visto para nada bien a Regina, pero no fue la única, puesto que otros compañeros como Addy, Yanin, Alí y Carlos también ya lo habían dicho en otras oportunidades.

Sin embargo ya que el programa terminó Rox aprovechó para decir en su cuenta de Twitter su opinión de Regina en donde señalaba que si hubiera querido hubiera llegado sola a la final, sin embargo señaló que existió favoritismo.

“Lo voy a decir una sola vez.

Yo adoro a Regina como persona.

Y quiza sin ayuda hubiera llegado sola a la final porque si es gran chef, puesto que ella si estudió.

Sin embargo si creo que recibió favoritismo y eso pone en tela de juicio todo, credibilidad del programa incluida”

Arremetió la oriunda de Ciudad Juárez, Chihuahua, quien no desperdició la oportunidad para acláralo incluso frente a las cámaras del propio programa.

