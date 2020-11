MasterChef México; las fotos sexuales de Iker eran para otro hombre

Una gran sorpresa se ha revelado en las últimas horas sobre el concursante Iker de MasterChef México, aquel guapísimo que presentó con sombrero en el primer programa de la temporada y enamoró a muchas y a muchos, pues se filtró que este hombre envió sus fotos sexuales a un sextuitero gay, o sea para otro hombre.

Iker habría enviado la fotografía de su miembro varonil erecto a un hombre que se dedica a vender sexo homosexual en redes sociales, esto se supo gracias a la foto de su pack que se filtró, pues fue una respuesta que se envió a un usuario llamado Vatochacal22 a quien el chef le envió su erección en una imagen en blanco y negro.

Iker de MasterChef México, las fotos desnudo se las envió a otro hombre

Hasta el momento Iker no ha dado ninguna explicación o enviado algún comunicado al respecto, sin embargo si este guapísimo hombre originario de Cuernavaca, Morelos resulta ser gay, no sería el primer caso en el cual la producción obligara a un concursante a aparentar ser quien no es, esto para tratar de seguir los estándares de lo que la audiencia está acostumbrada a ver.

Las fotos intensas de Iker de MasterChef

Iker el galán de la temporada en MasterChef

Romario fue uno de los primeros concursantes que habló de la homofobia en el programa y de que no le habían permitido expresarse y ser quien era realmente, pues actualmente se sabe que es una persona abiertamente gay y muy feliz, otro caso famoso fue el de Osiris Orozco, un guapo hombre de gimnasio que sufrió de ataques homofóbicos del Chef Herrera.

Las fotos de Iker de MasterChef fueron enviadas a un sextuitero varón

Iker de MasterChef envió pack a otro hombre

Mientas tanto Iker está en el ojo del huracán pues está misma semana se revelaron sus fotografías al desnudo mostrando supuestamente su miembro viril en su máximo esplendor, hasta el momento esto sólo le ha dado más popularidad y una creciente marejada de apoyo de la comunidad LGBT en redes.