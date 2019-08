MasterChef México estrenará nueva temporada en 2020 por excelentes números de audiencia.

Esta semana se dio conocer que el programa MasterChef de Tv Azteca, que estará renovando el contrato para el año 2020, esto debido al gran éxito en la audiencia que ha seguido este programa desde su inicio.

La próxima temporada sería la temporada que correspondería a la de niños que se estrenaría el próximo mes de enero de 2020, pero aún no sabemos qué formato saldría al aire, contaría con la presencia de los chefs reconocidos como Benito Molina, Adrián Herrera, Chef Betty y ahora José Ra Castillo.

Actualmente el programa presenta su etapa de La Revancha, la primera que se realiza desde su inicio en el año 2015, este formato reúne a los mejores cocineros que no pudieron ganar en sus temporadas para competir por un premio final de 1 millón de pesos.

MasterChef seguirá en Tv Azteca en el año 2020

Hasta el momento lo que se pone en duda es la participación de Benito en esta nueva etapa, ya que en unos tweets se ha visto como no existe un buen ambiente laboral, ya que la cordialidad no es nada bueno con el nuevo chef José Ramón Castillo, ya que han intercambiado mensajes en Twitter en los cuales demuestran su odio y por tal motivo no se saben los detalles de si seguirá en el exitoso programa de Tv Azteca para una nueva aventura para el año entrante.

Por ahora lo único que se sabe es que el popular programa tendrán nuevos participantes para el año 2020 por la renovación mencionada.

Por su parte Annette Michelle de 48 años de edad será la conductora de esta nueva etapa, ya que es la única conductora de azteca que cuenta con exclusividad, aparte de Daniel Bisogno y desde luego Paty Chapoy.

