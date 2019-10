MasterChef México: Yanin y Willi DESTRUYEN a Rogelio por Romario en redes

Después del ataque de Rogelio a Romario en redes sociales debido a un meme, dos de los personajes más polémicos de su temporada han salido a la defensa del guerrerense Romario, Yanin y Willi han protagonizado un filoso ataque a Rogelio

El primero en opinar fue Willi, quién conoció a ambos, pues Romario es de su temporada y Rogelio lo conoció en La Revancha.

“A ver ¿que esta pasanda aquí?

¿Quién tendrá la razón?, pues yo conozco a ambos cada quien tiene su carácter pero Romario es super humilde, un amor de persona”, abogó Willi.

Sin embargo Yanin fue la que despotricó en contra de Rogelio dando una cátedra extensa de quien es Romario y cómo es que este cocinero valía más como persona que Rogelio, aprovechó para externar todo lo que sentía por él, puesto que fue una de las personas que más la atacó en el programa.

“A ver... Ayer vi una publicación de Rogelio en la que habla sobre Romario Ventura y la verdad me parece que es necesario puntualizar algunas cosas importantes:

- utiliza un lenguaje despectivo para referirse a alguien que publicó un meme acerca de él. Habla de fama como si la que él tuviera fuera de la buena. Alguien avísele que esto que a él le sucede también es efímero, y que para Romario la "fama" de la que Rogelio habla no le interesa.

- Habla de humillación, pues debería saber que un meme que dice la verdad no es humillación, para mí es más una expresión de un punto de vista utilizando algo llamado "meme" muy utilizado en la actualidad. Si no le gusta, pues que se aleje de redes sociales ya que su "fama" no sólo lo expone a eso sí no también a ser llamado "Rogelia" o "liosa".

- Dice que ya quisiera Romario estar donde está Rogelio en este momento, la verdad esa parte es la más graciosa, pues técnicamente está orgulloso de haber llegado a este punto lamiendo las botas correctas. Les cuento un poco acerca de Romi, es el chef de su propio hotel ecológico en una playa que lleva el nombre de su familia (su familia fue fundadora de esa población en playa virgen absolutamente hermosa), cocinan lo que pezcan, ya sea en lancha o buceando por las noches para obtener las langostas más frescas para los platillo que él mismo crea para sus comensales. En su pueblo es una persona de respeto, embajador gastronómico. Si nos ponemos a comparar, dudo que un día un hot dog condimentado con chetoos molidos y un pastel hecho con la ayuda de otras personas, logren competir con alguien que ha cocinado desde hace años.

- Si bien es cierto que Romi no pudo llegar a una semifinal, todos sabemos que el talento gastronómico muchas veces no es suficiente, si no también influye que tanto pedo haces en cámara para elevar rating, algo que por supuesto Romi no hace ya que es alguien respetable que jamás se prestaría a esas cosas.

- Y por último... Si de alguna manera Rogelio "Famoso" se atreve a dar réplica a este post, pido de la manera más atenta que utilice un autocorrector, ya que es muy triste saber que un "enfermero" no es capaz de escribir bien una oración, además se dificulta tomar en serio una publicación que parece escrita por algún árabe aprendiendo español a los 80 años.

No dudo que intentará meterse con mi "moral" y se autodenomine caballero... Lo invito a que se deje de mamadas y tenga dignidad y acepte que esta de hueva enojarse por un meme...”

Cerró la oriunda de Chihuahua entre elogios de sus seguidores en su Facebook oficial.

