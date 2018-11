MasterChef México: Tercera eliminación indigna al público (VIDEO)

MasterChef México: Indignación tras la tercera eliminación (VIDEO)

Los concursantes de MasterChef México vivieron la tercera eliminación del programa, la cual resultó ser toda una sorpresa, y parece que no de las buenas, pues en las redes sociales los comentarios en su mayoría fueron negativos y en tono de desacuerdo ante la decisión de los jueces.

La expulsada del reality show de cocina fue la participante Lourdes Flores, y aunque a muchos les pareció injusto, ella lo tomó de la mejor manera y agradeció todo lo aprendido en el durante su estancia.

“Para mí es una experiencia increíble, fue lo mejor que me pudo haber pasado. La cocina está en los sentidos, no llegué a la expectativa, lo entiendo, pero todo está en mi corazón. Me voy feliz. La cocina representa mucho en mi vida. Me faltó mucho, esto no se acaba, pero a seguir adelante”, dijo con una gran sonrisa la participante.

Antes de su partida de la cocina de MasterChef México, los chefs le dijeron que les faltó más tiempo para conocer su sazón, pero de cualquier forma le desearon mucho éxito ya que confían en el gran talento de la joven.

No obstante, de manera inmediata las redes sociales se llenaron de comentarios negativos y lamentaron su salida, pues tanto sus compañeros como los televidentes expresaron que habían otros participantes que merecían más tomar el lugar de Lourdes en la eliminación.

“Sigo enojado por su salida. No me pareció justo”

“Debió haber salido Ali y no ella”

“Eso no me lo esperaba”

REVIVE LA ELIMINACIÓN DE LOURDES FLORES