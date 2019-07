MasterChef México La Revancha: los mejores Memes del segundo capítulo

En la segunda edición de MasterChef México: La revancha la tensión esta al 100% pues hemos visto momentos realmente emotivos como la escena de Doña Julia, quien rompió en llanto al recordar a su hijo fallecido.

Esto ocurrió durante la preparación de uno de sus postres, donde la nostalgia se apoderó de su ser ya que su hijo falleció cuando ella hacia ese mismo postre, lo que llenó de tristeza a todos los fanáticos.

Aunque esto no fue lo único que se vio durante el segundo programa de Master chef, se vivieron momentos muy divertidos que fueron recibidos y exagerados en las redes sociales con los ya famosos memes.

Desde Julia y sus tramas del inicio del capítulo, hasta el enojarse porque no la considera abuelita, es una de las favoritas para que les hagan los memes, sin embargo cada minuto que transcurría ocurrían situaciones que se volvían más y más divertidas.

Uno de los personajes más carismáticos es el chef Herrera, quien cada palabra que dice logra sacar carcajadas tanto a los competidores como al público del programa.

Desde la ausencia de Kenia, hasta incluso el extraño parecido entre Rogelio y el chef José Ra, has causado múltiples me mensajeras que parecer serán los favoritos de esta temporada, sin embargo también sorprendieron los memes de doña Clarita que no pueden faltar.

La villana y amada de este capítulo es Carmen quien fue el verdugo ya que aprovechó su poder de ganadora del reto de las cajas misteriosas y terminó dando estocadas finales a los compañeros.

