MasterChef México La Revancha: Yanin octava eliminada de la temporada

Yanin es la décima eliminada de la noche, sin embargo esta sorpresa terminó en lágrimas derramadas por parte de ella, quien encaró a sus compañeros y les hizo frente ya que estos atacaron fuertemente a esta competidora durante todo su estancia en MasterChef México.

Después de una prueba chocolatera, en la cual se decidió que la eliminado de la noche sería Yanin, ella tomó la palabra para dejar en claro de que no se quería despedir de muchas personas, esto debido a los roces que habían dentro de la cocina y que eran evidentes en cada capítulo cuando los participantes atacaban a esta joven.

“Muchísimas gracias por sus consejos (A los chefs) a mí más que cualquier cosa me gustaría decirle a la gente que cuando todo mundo está en contra tuya o cuando todo el mundo ataque tu trabajo o escuches muchas cosas, no se rindan yo no me rendiré, ya me voy porque no puse suficiente café... pero a mí no me derrotaron, aunque recibí gritos por fuera y verme afuera se los está cumpliendo y yo me voy feliz y muy contenta estoy aquí por amor a la cocina”, dijo Yanin entre lágrimas.

¿Qué es lo que @Kennia_ChefMx tiene que decir sobre @YaninChefMx y toda la polémica generada en torno a ellas? ��������#NocheMasterChef �� pic.twitter.com/jemsK94DdP — MasterChef México (@MasterChefMx) September 2, 2019

Sin embargo mandó una advertencia a dos de sus compañeros puesto que pareciera que dentro de MasterChef existe un complot por parte de los participantes de la primera temporada, quienes se han querido adueñar de las entrevistas y han querido intimidar al resto de sus compañeros empezando por los de la temporada número cuatro.

La decisión está tomada, ¡@YaninChefMx abandona la cocina más famosa de México en esta REVANCHA! ������#NocheMasterChef �� pic.twitter.com/HNBqZz7lIL — MasterChef México (@MasterChefMx) September 2, 2019

“Patricia cuídate mucho, tú también Willi, sé perfectamente lo qué pasa y no necesario que bajen a darme un abrazo”, dijo antes de despedirse, sin embargo varias personas se bajaron y lo hicieron.

Cada vez la competencia está más fuerte, y los retadores se pone más intensos y se notan las coaliciones de alianzas que se realizan para sacar a uno o a otro contendiente, hasta el momento Rogelio es quien lleva la delantera al momento de eliminar contrincantes, posteriormente Kennia, Carmen y Memo, forman una alianza para intimidar a los participantes.

