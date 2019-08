MasterChef México La Revancha: Yanin destroza a la “Hipócrita” de Carmen en hilo

Después de tres intensas intensas semanas en MasterChef en donde vimos los desplantes entre Chefs, Jueces, ahora han salido a la luz roces de participantes en el cual desde antes sabíamos porque eran evidentes pero que ahora se confirman.

Resulta que Yanin Campos ha dado una estocada final a Carmen quien la humilló en el capítulo tres de la temporada en donde salió Osiris, esto por dejarla en ridículo y aprovecharse de que estaba nerviosa y hacerla ver muy mal.

Ahora Yanin ha hablado y ha sentenciado como una persona mala e hipócrita que se acuesta con su biblia pero que trata mal a la personas, aseguró que a lo largo de la temporada se verá esta actitud con otros compañeros de la competencia MasterChef La Revancha.

Por ahora les dejamos la versión de Yanin para que saquen sus conclusiones:

“Han pasado ya 3 días del capitulo de MasterChef, no había querido decir nada y ver como se desarrollaba todo en redes. Veo 2 bandos. Uno dice que carmen es soberbia y otro que yo soy cobarde. Ahí les va mi versión de las cosas”.

Primero yo y mi cobardía... Sinceramente no supe ni que dije y ni yo quería ver esa parte, si me hice menos y me puse de pechito a que la señora se burlara de mi. Habrá gente que dice que me tomo personal todo, pero aquí es evidente y después del video donde ella expresa que lo hizo por que le caigo mal, ya no hay duda de que para ella más que competir, el objetivo era chingar.

No siento que soy menos que ella, pero tengo la capacidad de reconocer que 4 años de práctica y esfuerzo a lado de grandes chefs como Carlos Gaytán, y prácticas en restaurantes profesionales extranjeros son herramientas que aún no tengo.

No dudo que lograré ser mejor cada día, pero es obvio que existe una diferencia de preparación, la cual le admiro y la reconozco. Pero es una diferencia no sólo conmigo, es general. Ya se irá notando.

El día que supe todo su curriculum supe que prácticamente era imposible, obvio lleva ventaja, eso no me hizo detenerme y más que ir por el millón, mi objetivo es personal y demostrarme que si puedo y que no me rindo.

"RECONOCER SU TALENTO NO ME HACE COBARDE ni menos persona, en cambio ella al burlarse y buscar humillar con los dones que recibió si se me hace bajo".

Si me vi zacatona, acá entre nos, estaba molesta, no me lo esperaba, pues yo si sabia cual era su fin y eso me llevó a no manejar correctamente mis emociones y responder como lo hice. Y por último... Si sostengo que ella es soberbia. Creo que es una persona de riesgo.

Abraza su biblia y ora todas las noches y al mismo tiempo te apuñala, y para mí aquí en China esa gente es la más peligrosa, la que te da abrazos de judas, la que se persigna mientras habla de ti, para mí no es coherente.

Le caigo mal... POR QUE YO NO LAMÍ SUS BOTAS DESDE EL PRIMER DÍA Y NO LE CREO LO QUE HABLA... Y eso... No tiene que ver con su manera de cocinar, esa parte si la respeto pues la ha adquirido con mucho esfuerzo..

Lo de este domingo no fue otra cosa mas que su ego que necesitaba ser alimentado”.

