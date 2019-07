MasterChef México La Revancha: Willi se burla de Lourdes, ¡Está insoportable!

Sin duda Willi es uno de los participantes en MasterChef que es más ego han mostrado en los primeros tres capítulos de esta nueva y renovada temporada conocida como MasterChef la revancha.

En este programa habían salido varios de estos jóvenes y se integraron a su vida en la cocina, el talento de Willi lo llevó hasta Manzanilla, y el restaurante del Chef Benito en Ensenada, que se especializa en alimentos marinos y técnicas que tienen que ver con este tipo de comida.

En el reto de los conocidos duelos de MasterChef, se enfrentó a Lourdes, a quien les pusieron a cocinar calamar, la técnica parecería algo sencilla pero al final Lourdes obtuvo una pésima calificación, por lo que Willy se empezó a burlar de ella y Lourdes le dijo que no se burlara o se riera ella.

Sin duda el ego de Willy está por las nubes y no ha parado de hacerse notar cada vez que puede, y es que con trabajar en el restaurante Manzanilla ha cambiado de ser el joven humilde, a una persona prepotente que cree que lo sabe todo, esto según sus compañeros.

Justamente él escribió un mensaje eso redes sociales en donde explicaba que él sigue siendo humilde sin embargo que ahora prefería utilizar filipinas.

“Hola mi gente hermosa no se me subió nada, al contrario aprendí a tenerle un amor más grande y respeto a la cocina, por ello cuando cocino me formalizo y quiero que todo salga lo mejor que se pueda para que las personas tengan una experiencia extraordinaria en su boca con algo común o sencillo, y aclaró la filipina se ocupa siempre que se cocina por higiene y seguridad ante el fuego y el aceite, entre otras cosas, es un uniforme de trabajo así como el casco, botas, chaleco en obras civiles a mí se me olvida el mandil o filipina y no puedo trabajar… La filipina no la usan los chefs solamente, también la usamos los esclavos, ayudantes de cocina y cocineros ja ja ja ja besos los amo los leo”, dijo.