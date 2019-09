MasterChef Mexico La Revancha: Patricia se roba el pan de Doña Clarita ¡Ratera!

Sorprendente una vez más Patricia gallo se robó el producto elaborado de otro participante cosa que es gravísimo para un programa ya que esto había ocurrido de la misma forma y con la misma causante en anteriores capítulos.

Como una mala costumbre tal parece que Patricia Gallo está acostumbrada a tomar cosas que no son de ella y no le importa si perjudica o no a terceros, esto debido a que ahora se llevó el pan de Doña Clarita.

No sabemos si es costumbre, o lo haces intencional o simplemente se le olvidan esos pequeños detalles, pero en esta ocasión no fue un simple producto pequeño fue todo un pan para crear ún rollos, la base de la cocina de Clarita.

Apenas la semana pasada se robó un producto de Yanin, un merengue para envolver su producto pero ahora lo que se llevó fue el pan de Clarita, de no haber sido por una de sus compañeras que desde arriba vio el robo, doña Clarita se hubiera quedado sin poder presentar.

Afortunadamente el evento se pudo aclarar a tiempo y aunque se alteró Clarita, pudo terminar su plato que consistía en un postre de café, sin embargo este acto marcaría el destino de Patricia Gallo.

SOBRE DOÑA CLARITA

Doña Clarita es originaria de Veracruz y con su característico chiflido, regresó a la cocina de MasterChef México, ya que desde su paso por el programa al día de hoy, esta simpática señora ha adquirido experiencia, seguridad y confiesa ya no tener miedo para experimentar al cocinar en el famoso reality culinario.

Luego de que la eliminaran y quedara en 9no lugar en la primera temporada de la famosa competencia, esta representante de la segunda temporada, puso un restaurante en Xalapa, llamado “La Cocina de Doña Clarita”, por lo que su regreso es un reto para sí misma, para demostrarse que es capaz de lograr el triunfo.

