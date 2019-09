MasterChef México La Revancha: Memes del capítulo 12, Memo, Rogelio, Benito y más

Como cada domingo llegaron los memes de Master chef México: La revancha, nos dimos la tarea de encontrar los mejores en toda la Red social de Twitter, en donde la conversación se hace extensa debido a lo que sucede en el programa, como era de esperarse llegaron los memez clásicos como el que critica la vestimenta del día de la chef Betty.

En el primer fragmento de Master chef, fue Betty que llevo un vestido con un escote muy pronunciado la cosa que rápidamente se generó me mes a través de las redes sociales en donde incluso la compararon con el personaje de Blancanieves del famoso actor y comediante Eugenio Derbez.

Sin embargo el plato fuerte de la noche fue Memo, pues ya no lo aguanta nadie, al parecer todos olvidaron el odio hacia Rogelio y se enfocaron por destruir a Memo, quien no para de criticar, cosa que la gente ya no tolera más y ya no lo quieren ver adentro del programa.

De igual forma hubo un mes que involucraron al príncipe de la canción y muchas otras cosas que han ocurrido últimamente, Rogelio tampoco pudo faltar, y a pesar de que está ausente, el chef Benito sigue siendo tema de conversación debido a la supuesta pelea o conflicto con José Ramón Castillo.

Aquí te dejamos los mejores me mes de Master chef México la revancha, para que los disfrutes, rías, y comentes al respecto, tal vez tengas un mejor meme que los que presentamos nos lo puedes compartir por cualquiera de nuestras redes sociales.

