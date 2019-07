MasterChef México La Revancha: Los participantes más populares según Twitter

Twitter no miente y está temporada ya tiene a sus favoritos, esto debidos a que todos los participantes ya tenían porra, a excepción de Memo de la primera temporada.

Doña Clarita

Doña Clarita fue participante de la edición 2017 y se ganó al público gracias a su sencillez y su forma tan sincera de ser, su épico chiflido es el estandarte de esta temporada en donde ya es prácticamente la ganadora.

Osiris

Este galán del cual no vimos mucho de él en la cocina, pero si de su cuerpo en su temporada 2018, es el gran favorito de mujeres y de la comunidad LGBT, con eso ha asegurado ser tendencia solo por parpadear, no será el mejor cocinero per es el gran favorito.

Patricia Gallo

O la aman o la odian, esta mujer que es actriz y una buena chef es como la piña en la pizza, o la amas o la odias, pero lo que si, es una mujer que los tiene bien puesto y una amplia favorita, esto por enfrentarse a Regina, la más detestada de su temporada.

Pablo

Este galán de chinos dorados ahora es papá y ha regresado más serio y concentrando en ganar, eso le ha restado popularidad, aún no ha sido tendencia en redes pero sigue sorprendiendo a los jueces.

Pastor

Si bien él era el fuerte competidor para ganar esta temporada junto a Obeth y Clarita, en este primer episodio a pesar de ser gran cocinero dejó mucho que desear en su platillos, sin embargo es tendencia y lo será cada domingo mientras esté en competencia.

Yanin

Desde que hizo los frijoles refritos su popularidad está en las nubes, su complemento, Rox que no está en esta revancha, también es tendencia y ambas van juntas cada domingo en los primeros lugares de popularidad.

Lourdes

Si bien Lourdes tuvo un difícil e insidioso comienzo, su diputa con Doña Julia le popularizó e hizo que todo México se solidarice con ella, fue una tendencia nacional y la heroína está primer semana de MasterChef.

Los que no le caen bien a nadie

Doña Julia

El veneno de Julia está a todo lo que da y este primer capítulo nos recordó porque la odiábamos tanto en su temporada tres, en donde fue el dolor de cabeza de los chefs ya que además era terca.

Rogelio

Este es una cría de Julia, se formó en la misma temporada y también es igual de venenoso que ella, este hombre aparte de doble cara logra hacer unos comentarios sencillamente críticos y de mala fe.

El desconocido: Memo

Nadie sabe de donde salió o qué hace en La Revancha, sin embargo fue el ganador de los memes que coincidan en algo, así es, en su anonimato.

