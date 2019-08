MasterChef México La Revancha: Kennia y Doña Clarita destruyen a Yanin

Como cada semana Doña Clarita se llevó la atención del episodio pues sus ocurrencias la han convertido en una de las favoritas de los televidentes.

Desgraciadamente aunque Yanin también era de las preferidas en esta nueva etapa de Masterchef sin duda alguna se queda con los últimos puestos y tras la declarscion de Kenia, la concursante doña Clarita aprovechó esto para rematarla como la 'perdedora' de la dinámica

Una de las concursantes más populares de esta temporada es sin duda Yanin Campos, quien participó en la cuarta entrega de adultos de MasterChef México apenas hace unos meses, a su regreso ha sido una de las más odiadas por sus compañeros y cada vez que puede la mandan directo al mandil negro.

En este capítulo número siete, Kennia señaló que varios de sus compañeros estaban a salvo gracias a la suerte, haciendo referencia e hincapié hacia Yanin diciendo literalmente “Yanin, no sabes cocinar”, esto para que ella lo viera a través de su pantalla cuando el programa saliera editado.

Sin embargo esto no fue todo pues no solamente ella opinó de esta forma sino también doña Clarita, que este capítulo se vio muy viva y después de haber ganado como capitana en el equipo azul le pidieron que mandara a alguien al mandil negro, esta oportunidad no la desaprovechó para mandar a Yanin al mandil negro a pesar de que ella era parte del equipo azul que ganó.

Todo indica que Yanin no es de las favoritas dentro de esta competencia sin embargo está haciendo un gran trabajo ya que ha tardado siete capítulos y no ha salido, sin embargo ha sido una de las competidoras más mencionadas en redes sociales, en donde desde la temporada pasada era una de las favoritas.

