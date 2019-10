MasterChef México La Revancha: Kennia la eliminada 14 del del programa

Gran sorpresa se ha vivido la noche del capítulo 15 de Master chef México la revancha, en donde se vivió la dramática expulsión de Kennia, quien salió a un paso de llegar a la semifinal.

Sin embargo no fue tan malo, puesto uno de esos premios, fue tener una beca del 90% de descuento en una prestigiada escuela de cocina, además, el chef Jose Ra le pidió que después de que terminara de estudiar se fuera a trabajar con él en su chocolatería.

Es por eso, que Kenia se fue con una satisfacción muy grande, pues después de tantos elogios ha logrado llegar muy cerca de la gran final.

“Que me invite José Ramón con eso vale más que 1 millón de pesos”, dijo la expulsada numero 14 de MasterChef México La Revancha.

“Carmen te admiro muchísimo por la garra que tienes por salir de tu casa y tener una experiencia tan grande que a lo mejor a mi me faltó, Memo es el más chiquito y échale ganas estás cañón mis respetos, Cyntia eres maravillosa, Roger no te claves en problemas estúpidos a veces quedarte con cosas tan tontas no te van a servir de nada”, les dijo a los cuatro finalistas de esta temporada.

Con esto da salida, se ha reafirmado a los cuatro semifinalistas que disputarán en la ribera de Nayarit, la gran final, estos serán Cyntia, Carmen, Memo y Rogelio, quienes han estado por varios meses en esta competencia muy intensa.

El capítulo 15 es uno de los más intensos que han existido en todas las anteriores temporadas, gracias a la invitada Narda Lepes quien hizo sufrir a los cinco participantes, los cuatro semifinalistas la expulsada e incluso el Chef Herrera.