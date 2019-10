MasterChef México La Revancha: Doña Clarita la eliminada 12 de la temporada

Dramática expulsión número 12 se vivió en el capítulo número 13 de la temporada siete de MasterChef México la revancha, en donde la eliminada fue una de las grandes favoritas a llegar a la final doña Clarita, quien por un dulce terminó su participación en la cocina más famosa de México.

Después de adquirir el mandil negro debido a que incumplió una norma y tomó una preparación de su compañera a su solicitud, doña Clarita tuvo la desgracia de estar en el reto de eliminación con un dulce, cosa a la que no estaba muy bien preparada e hizo un desastre.

Entre lágrimas doña Clarita aceptó su derrota y pidió disculpas a la gente que le apoyó desde el principio, pues ella pretendía llegar a la final y ganar el premio de 1 millón de pesos que se disputa en cada una de las temporadas.

“Pues síganle echando ganas, gracias Carmen”, Dijo doña Clarita pues se sentía arrepentida de haber llevado al reto de eliminación a Carmen, después de pedirle una preparación sin embargo Carmen respondió de una manera atenta hacia doña Clarita.

“Por mi culpa viene Clarita al reto de eliminación y me siento culpable porque pues sabes”... Comentó Carmen que me entristecídamente se sintió culpable ya que accedió a darle una preparación el hecho les condenó a las dos a la última parte del programa o sea la eliminación.

“Los chefs dicen que he crecido, a la mejor tienen razón”, Dijo Clarita, quien en llanto daba su declaración en la zona de entrevistas.

“En esta ocasión ya no hay chiflido hay chicharrón prensado... lo más difícil de salir es no alcanzar mis sueños en esta ocasión, si Team Clarita les fallé discúlpeme no pude llegar a más lejos”, Señaló la eliminada número 12 de la temporada siete de Masterchef México, quien se llevó un gran cariño de la gente sin embargo sale a un paso de llegar a la final.

