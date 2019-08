MasterChef México La Revancha: Chef Benito estalla contra Patricia y está le arremete

Patricia gallo, una actriz que también cocina, estuvo en el desafío de eliminación de MasterChef México la Revancha, sin embargo su estancia en la última parte del capítulo siete fue terrible en contra del chef Benito y este en contra de ella.

En esta última parte hemos visto al chef Benito a quién conocimos en las temporadas anteriores de MasterChef México la revancha en donde vimos a un chef Benito aguerrido enojado y gritando, cosa que muchos televidentes ya extrañaban ya que en esta temporada se había visto muy pacífico.

Sin embargo al momento de dar las instrucciones para seguir haciendo los pasteles para el reto de eliminación, el chef Benito le dijo en un tono enojado a Patricia Gallo que si va a pasar al frente y presentar platillo completo sería mejor que no lo hiciera, en el tono en que lo hizo chef Benito hizo explotar a Patricia Gallo.

Patricia le respondió y de igual forma le gritó “no me ofenda”, cosa que hizo que el chef Benito elevara aún más la voz y le respondiera que “no le interrumpiera” mientras él estuviera hablando los roces fueron muy intensos, tanto que todos en el set se quedaron en total silencio.

Posteriormente, en las visitas de la estación se encontraron Benito y Patricia Gallo, quien le recibió con un frío y seco “¿ya se le pasó o va a seguir insultándome? A lo que el chef Benito respondió “Pues yo sugeriría que cuando pase usted enfrente no se ría”.

¿QUIÉN ES EL CHEF BENITO?

Benito Molina, mejor conocido como Chef Benito es Dueño y jefe de cocina de tres restaurantes en Ensenada, Baja California: Manzanilla, Silvestre y Muelle tres, cuya cocina se destaca por utilizar producto marítimo local fresco y por su carácter sustentable.

Chef Benito Molina

En el mundo de la gastronomía inició cuando tenía quince años trabajando como garrotero en el Maxim’s de París, de la Ciudad de México, luego realizó estudios profesionales en el New England Culinary Institute en Vermont, Estados Unidos; también a participado en festivales como Entre amigos, Pacificooks, Fiestas de la Vendimia y New World Wine and Food Festival y actualmente es juez en MasterChef México La Revancha.

