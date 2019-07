MasterChef México La Revancha: Benito arremetió contra José Ra en Twitter, ¡Lo odia!

El Chepe Nito se le fue la yugular a su compañero de sed, José Ra, el chocolatero de México, a quien le dedicó unas palabras muy fuertes justo durante la transmisión del capítulo dos de MasterChef México la revancha.

Antes de twittear en contra de su compañero, El chef Benito había aprovechado el casi millón de seguidores que tiene en la plataforma de Twitter, para arremeter en contra de TV Azteca y de la producción de Masterchef, ya que señalo que no le agradó para nada la edición del capítulo número dos, en la cual sale Alí.

El chef Benito es una de las personas más polémicas dentro de esta peculiar plataforma de cocina, y es que siempre se le ha conocido un carácter muy fuerte, que impone a los concursantes de cada una de las temporadas.

Sin embargo ahora no arremetió en contra de la televisora TV Azteca, la cual transmite en MasterChef en México, ni tampoco fue encontrada en los concursantes, a quienes ya de por si les habría dicho un par de cositas en un tono muy fuerte.

José Ramón es el nuevo y cuarto integrante de esta temporada de MasterChef México la revancha, y lo que hemos notado es que cada vez sale más José Ra a cámara que Benito, cuestión que podría estar causándole molestias al afamado dueño del restaurante Manzanilla.

“¿En serio chef? Jose Ra Castillo ¿las verduras en agua con mantequilla?”.

Fueron las palabras que le dedicó el chef Benito Molina a su ahora contrincante en pantalla José Ra Castillo, quien y cada vez tiene más tiempo al aire, lo que podría estar generando un problema interno entre los presentadores y jueces de este programa.

Cabe destacar que Ali fue el segundo eliminado de la competencia MasterChef México La Revancha, debido a que su postre no fue lo que los jueces esperaban, pues le tocó hacer una dona y no tuvo la consistencia adecuada, el chef José Ramón, no perdono estos detalles y fue una decisión muy turbulenta.

