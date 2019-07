MasterChef México La Revancha: Alí el segundo eliminado de la temporada

Ali es el segundo eliminados de esta competencia MasterChef México la revancha, debido a que su postre no fue lo que los jueces esperaban, Pues le tocó hacer una dona y no tuvo la consistencia adecuada, el chef José Ramón, no perdono estos detalles y fue una decisión muy turbulenta.

Al momento de decir el nombre de quién sería la persona que saldría de este capítulo de MasterChef México la revancha, estaban presentes Rogelio y Pablo, que quedaron entre los peores platillos presentados en el reto de eliminación junto a la actual eliminado.

Ali se despide de la contienda

Por su parte Ali se dijo que no se sentía tan capaz de estar compitiendo en esta temporada con el resto de sus compañeros ya que en los consideraba personajes grandes de la cocina, sin embargo el reto lo realizó.

“La verdad yo no me sentía preparado para cocinar con semejantes titanes puede la cocina”, señaló el participante que fue eliminado en esta segunda oportunidad que tuvo en La Revancha.

La chef Betty, añadió a Ali que de ahora en adelante debe sentirse libre, recordando que este personaje al momento de ingresar al Master chef cuatro, recién había salido de la cárcel.

“Ali salió de la cárcel pero en la cárcel no salió de Ali” dijo Yanin respecto a su compañero quien no se esperó que salga de esta. Para finalizar y despedirse, Ali les envío un fuerte y emotivo mensaje a sus compañeros a los que también admiraba muchísimo.

“Yo soñaba cuando los miraba a ustedes entrar en la cocina yo decía acostado desde mi Bunker, en la televisión decía: un día voy a ir a competir con estos vatos, con el Pablo y con Pastor, ustedes me sacaron de la cárcel los domingos, yo esperaba que sea domingo por la noche nada más para verlos a ustedes”, dijo Alí entre lágrimas al despedirse.

