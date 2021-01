MasterChef México: Chef Betty es criticada en redes sociales ¿Qué hizo?

La Chef Betty es acusada de ser una persona clasista en redes sociales, esto debido a un comentario que realizó en la última emisión de MasterChef México, en donde los participantes tenían como desafío principal preparar unos tacos de canasta para el personal de limpieza de la CDMX.

Para la evaluación de sus platillos, los participantes serían juzgados por los mismos trabajadores, además de las críticas que reciben semana a semana por los jueces de MasterChef México, pero el comentario que la chef Betty realizó al equipo amarillo no fue del agrado del público.

“Tus sabores eran tan finos que si se los das a un comensal que no está acostumbrado a esa delicadeza los desconoce. Las salsas estaban finas, los tacos estaban buenos, pero siempre hay que ver a quién le vamos a dar de comer, ese es el secreto”, explicó la chef Betty, famosa por ser parte del reality de cocina de TV Azteca.

El comentario de la Chef Betty causó gran indignación entre los usuarios de las redes sociales, quienes tacharon a la famosa cocinera de ser una persona clasista al afirmar que los trabajadores de la CDMX no tienen un paladar fino y no están acostumbrados a ese tipo de sabores.

“Es una clasista y no hay más. Ahora resulta que un barrendero no puede probar salmón o langosta porque su paladar es solo de tacos de tripa o tortas de tamal”, “Estoy en shock con su comentario tan clasista y racista” y “Es el comentario más clasista que he oído a la Chef Betty” son solo algunas de las críticas que recibió la estrella de MasterChef en Twitter.

Chef Betty se defiende de las críticas

Ante dicha situación, la chef Betty utilizó sus redes sociales para explicar su comentario en la emisión de MasterChef México, pero esto solo provocó que recibiera más críticas por parte de los cibernautas, quienes lamentan que tenga ese tipo de pensamientos. Después de ello, no volvió a tocar el tema

“Cuando no conocemos un sabor, nos inclinamos por los más cercanos a nuestro paladar…. no es ser clasista…. MasterChef sirve tacos, y yo comí tacos… Los sabores pueden cautivar o extrañar”, escribió la famosa juez de cocina en Twitter.

¿Crees que el comentario de la chef Betty fue clasista? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

