MasterChef México: Angélica, la primer eliminada de la temporada

Angélica fue la primera eliminada de la temporada 8 de MasterChef México, pues después de cocinar tres veces, sus platillos no lograron ayudar a la participante a quedarse en el concurso más popular de la televisión mexicana, así fue como su pastel mal logrado le dio “cuello” a la concursante.

En la primera parte de la competencia, los participantes cocinaron lo mejor que pudieron presentar, sin embargo, a algunos se les complicó el poder encontrar sus productos en el famoso Mercado, lo que provocó que sólo dos de ellos subieran al balcón de MasterChef México: Iker de Morelos y Rolando.

Angélica le dice adiós a Masterchef México

En la segunda parte del reto de salvación pudimos ver al primer equipo, el cual fue conformado por los nuevos concursantes, quienes tuvieron que cocinar un mole, sin embargo, no todos lo consiguieron y vimos a 8 participantes lucir el mandil negro, pero lo que llamó la atención fue que entre ellos decidieron bajar a José Luis del balcón.

ANGÉLICA es la primera eliminada de la cocina más famosa de México, ella abandona su sueño. ���� ¡Gracias por todo! #MasterChefMx pic.twitter.com/GySprhB0dO — MasterChef México (@MasterChefMx) October 31, 2020

“Un deseo truncado, pero viví una experiencia que me tocó aunque haya estado el corto tiempo que me tocó estar, esto no es una derrota para mí es una gran, gran experiencia porque conocí a 19 grandes personas que siempre voy a llevar y tienen mi afecto, créanme que esta experiencia bien valió la pena”, dijo Angélica antes de irse del exitoso programa de cocina que se transmite por TV Azteca

Ya comienzan a hacer click los nuevos concursantes con el público de MasterChef y eso se sabe debido a la cantidad enorme de memes y tendencias que se colocaron como primer lugar en Twitter, lo que significa que esta nueva temporada está fuerte y que al público le comienza a encantar.

