MasterChef: Mamá Geny y su misión de darle voz a los adultos mayores

Geny es una de las grandes favoritas de MasterChef, sin duda la yucateca de 51 años ha ganado el corazón de miles de mexicanos que quieren verla coronarse como la siguiente ganadora.

Sin embargo es una mujer mayor y en los últimos días se había sentido muy triste, solo bastó la visita de la chef Betty para poder llegar a las lágrimas como si se tratara de una íntima amiga

“Estamos en la recta final, ¿te pensabas hasta acá?”, dijo Betty

“No”dijo Geny

“Estoy muy orgullosa de ti Geny por esa energía sigo creyendo que la gente de nuestra edad aún tenemos mucho que hacer”, fueron las palabras que desataron el sentimiento de ‘Mamá Geny’

“Hoy amanecí muy sentimental no he parado de llorar todo el tiempo... Es mucha la presión es muy fuerte, son sentimientos encontrados realmente extraño a mis hijos, a mis niños del comedor... Hasta el zumbido de una mosca me hacía llorar, me estaba dando por vencida todo es por la gente de México que tiene mi edad o un poquito más, por ellos estoy aquí, sino ya me hubiera ido a mi casa lo juro”

Geny quiere ayudar a los adultos mayores con su ejemplo y lo ha hecho de maravilla en MasterChef, sin duda la recta final está llena de complicaciones y exigencias por parte de la producción que ponen al límite a cualquiera, sin embargo Geny ha logrado sorprender a muchos con sus platillos.

“Es por todas las mujeres de México que tienen mi edad”, añadió.