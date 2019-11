MasterChef La Revancha: Carmen ACLARÓ por qué no presentó a su esposa

El capítulo final de MasterChef La Revancha se vivió a lo grande y tuvo un gran inicio cuando se reveló el estado civil de Carmen Miranda, una mujer muy decidida que se había reservado mucho ante las cámaras y que ofreció un gran espectáculo alrededor de los 17 capítulos que tuvo la temporada siete de MasterChef.

La sorpresa de la noche fue cuando presentó a su esposa, pues al principio tuvo miedo, y no era para menos viendo el tipo de “bromas” que el chef Herrera le hacía a Rogelio al burlarse de su orientación sexual, cosa que a cualquiera le haría dudar.

MasterChef La Revancha: Carmen ACLARÓ por qué no presentó a su esposa

Sin embargo fue hasta la etapa de las entrevistas que Carmen la presentó como su esposa, revelando así su secreto más oculto, su estado civil, además cabe señalar que su mujer es una chica francesa muy bonita quien se presentó a sí misma como la mujer de Carmen.

Pero fue justo después de que en la final de MasterChef: La Revancha se conociera a la esposa de Carmen, la ganadora del reality, que ella comentó que si en un principio no dijo que era casada fue por respeto a sus padres, así lo detalló:

"No la presenté en un principio como mi esposa, no porque no quisiera, el productor ya me había dicho que ahí se podía decir todo sin ningún problema, pero fue por respeto a mis papás, ellos no sabían que me había casado en Francia y hubiera sido una emoción muy fuerte para ellos, aunque en las entrevistas que pasan en el programa sí lo dije, porque eso me daba preparación para decírselos".

SIGUENOS EN INSTAGRAM

La feliz ganadora del reality también compartió que conoció a su esposa por una red social, aseguró que está muy orgullosa de lo que ha logrado y lo menos importante es saber sobre sus preferencias sexuales, así ha concluido la explicación:

TE PUEDE INTERESAR: MasterChef México La Final: Carmen está casada CON UNA MUJER, ¡Que lindas!

"Mis papás me aman como soy, sí les cuesta un poco, pero al final las creencias ya no son las mismas que hace 60 o 70 años, ahorita el mundo está cambiando, la homosexualidad siempre existió, yo nací así y estoy orgullosa de lo que soy y lo que he logrado".