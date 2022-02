MasterChef Junior ni siquiera le dijo adiós al Chef Herrera

En esta nueva temporada de MasterChef Junior el Chef Adrián Herrera ya no formará parte del equipo de jueces, confesó que se enteró de esta decisión por su cuenta, al leer una nota que hablaba sobre el asunto.

A pesar de haber formado parte del exitoso programa por más de nueve temporadas afirmó que no recibió una notificación para decirle que ya no estaría en esta edición.

Dijo que hubiera preferido que le avisarán para poder agendar de otra manera su tiempo, agregó que fuera de esto no tenía ningún problema con la decisión de no tenerlo en esta edición del programa de cocina, dijo:

“Así es, mi única queja es que no se me avisó por la vía tradicional, me tuve que enterar por otros lados”