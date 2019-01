MasterChef: Geny y su desgarradora historia de día de Reyes

Cada uno de los participantes recibió en el interior de su caja misteriosa sus juguetes, aquellos que les dio mucha alegría en su niñez y nostalgia ahora, entre juguetes propios y algunos que no recibieron por alguna causa u otra.

Dentro de las cajas misteriosas las más emotivas fueron la de Geny, quien recibió una muñeca barbie, la que nunca pudo recibir una debido a la pobreza en la que vivió, señaló que trabajó mucho para poder comprarse su propia muñeca en día de reyes.

“Sabía que no tenía lo que yo quería pero había otras personas que no tenían nada, lugares a los que no pueden llegar los reyes magos”