MasterChef: Desastre en la cocina Geny, Rox y Regina decepcionan a invitados

Ni con la ayuda de reconocidos chef del mundo pudieron presentar algo decente, el disgusto de los chef invitados fue evidente ante los platos que no sé lograron hacer.

Geny no pudo presentar su platillo ya que su proteína (pollo) no se coció u terminó por solo servir frijoles en una hoja de maíz, sin embargo no fue la única a la que le fue muy mal, puesto que al resto de sus compañeras obtuvieron malos comentarios.

Rox no pudo levantar su crema pastelera y presentó una crema, cosa que disgustó a la chef Sofía Cortés quien dijo que esa no era la idea del platillo.

Regina sin embargo presentó un platillo en donde los productos o estaban sobre cocidos o les faltaba cocimiento, cosa que decepcionó a muchos, en especial al chef Benito que puso una cara de pocos amigos al escuchar los comentarios de los invitados.

Aún así Regina fue quien pasó a la semifinal.