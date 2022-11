MasterChef Celebrity: Segunda eliminación de Nadia desató memes

En "MasterChef Celebrity" los participantes continúan demostrando sus habilidades en la cocina más famosa de México, y en cada reto de eliminación siempre surge incertidumbre de quién podría salir de la competencia, aunque se reveló la eliminada del domingo 20 de noviembre y fue Nadia.

Y es que, los famosos demuestran su talento en cada platillo que presentan para conquistar a los chefs, pero la ex alumna de La Academia no cumplió con los requisitos del reto y fue eliminada, lo que desató todo un revuelo en redes sociales y los memes no se hicieron esperar.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer lo que pasó en la eliminación de Nadia, quien agradeció al proyecto por la oportunidad que se le brindó, pues recordamos que la cantante tuvo una segunda oportunidad para regresar al reality, lo que causó comentarios negativos.

Memes tras la salida de Nadia en MasterChef Celebrity

Memes en redes sociales

Cabe mencionar que en la primera participación de la famosa, se ausentó en varios programas debido a que dio positivo a COVID-19, pero su regreso desató críticas y cuando le dieron una nueva oportunidad de regresar, causó el enojo entre sus compañeros y los usuarios.

La segunda eliminación de la cantante desató revuelo en Twitter

Usuarios reaccionan con memes tras eliminación de Nadia

A través de Twitter los usuarios recurrieron a su habilidad e imaginación y compartieron varios memes tras la salida de Nadia, de igual forma hicieron un meme de Karla Sofía de cómo fue su reacción cuando anunciaron a la eliminada de la noche.

Internautas celebran la eliminación de la artista

Usuarios criticaron el platillo de la cantante

Te puede interesar: Hacen llorar en MasterChef Celebrity a Karla Sofía por esta razón

¿Quién fue el ganador de MasterChef Celebrity primera temporada?

Germán Montero fue el ganador en la primera temporada

En la primera temporada del programa "MasterChef Celebrity", Germán Montero, quien fue parte de La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, se convirtió en el ganador. Se llevó como premio un millón de pesos por su menú que incluyó ceviche, pescado almendrado y un tiernito de chocolate relleno.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram