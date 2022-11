MasterChef Celebrity: Por esta razón Gavito no ayudó a Karla en el reto

Arturo López Gavito, quien ha demostrado ser uno de los participantes más competitivos en "MasterChef Celebrity", dio de qué hablar durante el programa del domingo 20 de noviembre, ¿qué fue lo que pasó? El crítico lanzó un comentario que sorprendió a Mauricio Mancera.

Y es que, durante la competencia de cocina, Gavito, Marcelo y Mauricio superaron el reto para no estar en riesgo del otro reto de eliminación, y desde el balcón estaban al pendiente de lo que estaban haciendo sus demás compañeros.

En las noticias de la farándula te dimos a conocer que Nadia se convirtió en la eliminada de la noche, por no cumplir con los requisitos que debió tener su platillo, aunque ninguno de los demás famosos como Lorena Herrera, Ricaldo Peralta y Karla Sofía, no lograron convencer a los chefs.

¿Qué dijo el participante de MasterChef Celebrity sobre Karla?

Gavito no quiso ayudar a Karla en el reto de eliminación

En un video que compartieron en TikTok dieron a conocer lo que dijo Gavito sobre Karla, pues Mauricio comentó que se dieron cuenta de que Karla puso directo el chocolate en el sartén y debió ser en baño María: "Marcelo dice hay que decirle, y su esposo Arturo López Gavito dice".

"¡No, no, no!, ya nadie puede decir nada, luego se pone muy mal, se estresa mucho, y luego te va a echar la culpa que le dijiste y se fue. Aquí calladitos desde el balcón muchachos". Fue el comentario del crítico, quien prefirió no intervenir en la receta de Karla y no la ayudó.

¿Quiénes son los integrantes de MasterChef Celebrity?

Ricardo Peralta y Lorena Herrera forman parte del programa de cocina

Tras la eliminación de Nadia de "MasterChef Celebrity", los participantes que continúan en la fuerte competencia son: Gavito, Karla Sofía Gascón, Lorena Herrera, Mauricio Mancera, Alejandra Ávalos y Ricardo Peralta.

