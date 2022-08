MasterChef Celebrity México 2022 inició y Gavito ya es el favorito del público

El estricto juez de La Academia ha sido llamado por el público como"El Rey del Rating".

La segunda temporada de MasterChef Celebrity México ha dado inicio y todo parece indicar que Arturo López Gavito, conocido en el mundo de la farándula mexicana por ser el estricto juez de La Academia, se convertirá en el participante favorito del público televidente.

Recordemos que en redes sociales se vivió un gran furor cuando se confirmó su participación en la competencia culinaria de TV Azteca, esto debido a que llamaba la atención saber que el también productor musical pasaría de juzgar a ser juzgado, además de que sería posible conocer una faceta de él nunca antes vista.

El crítico musical ha prometido mostrarse "vulnerable y abierto" ante el público.

El nombre de Gavito se convirtió en tendencia de Twitter gracias a los cibernautas que lo apoyan en este nuevo proyecto.

El estreno llegó y su presencia en el programa se hizo notar desde el primer instante. Desde ser llamada "López Guapito", mostrarse emocionado por la sazón perfecta de una salsa y hasta protagonizar una pequeña pelea con Julio Camejo y Macky González, el destacado y respetado crítico musical se convirtió en tema de conversación en las redes sociales gracias a los divertidos memes y a los halagos que recibió por mostrarse como todo un profesional en la cocina.

La primera eliminada de MasterChef Celebrity México 2022

La sazón de Verónica del Castillo no convenció a los estrictos jueces de MasterChef México.

Lorena Herrera, Alan Ibarra, Alejandra Ávalos, Verónica del Castillo, Francisco Gattorno y Ricardo Peralta se enfrentaron en lo que fue el primer reto de eliminación de la competencia. Sin embargo, los jueces decidieron que Verónica del Castillo se convirtiera en la primera celebridad que abandone MasterChef Celebrity México 2022.

"Me permití, me di la oportunidad de probar y por eso me quedo satisfecha... Compañeros, los amo, gracias por su apoyo", dijo la hermana de Kate del Castillo antes de abandonar la cocina más famosa de la televisión mexicana que promete convertir a TV Azteca en un referente del entretenimiento dominical.

¿Dónde puedo ver MasterChef Celebrity México 2022?

La nueva temporada promete ser un rotundo éxito en lo que a rating respecta.

MasterChef Celebrity México 2022 se transmite los domingos en punto de las 8PM (Hora CDMX) por la señal de Azteca Uno. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, 20 celebridades competirán entre sí para llegar al final de la competencia culinaria y ganar un premio de un millón de pesos.

