MasterChef Celebrity: Macky arremete contra jueces tras su salida del show

El pasado domingo MasterChef Celebrity tuvo la salida de Macky del reality show por lo que los fans del reality show comenzaron a mostrar su alegría pues fue considerada una de las participantes menos queridas de la competencia.

Sin embargo a menos de una semana de su salida Macky ha hablado sobre su estadía en la competencia de cocina más famosa de México por lo que también dio algunas fuertes declaraciones.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, la eliminación de Macky de MasterChef provocó una ola de memes, por lo que ahora la deportista ha hablado largo y tendido sobre su experiencia

Macky arremete contra jueces de MasterChef

En el capítulo más actual de “De lo que UNO se entera, conducido por Calros “Chicken” Muñoz, la famosa fue cuestionada sobre su participación en el reality show.

Ahí la famosa deportista confesó que fue muy difícil para ella pues se sentía por completo fuera de su zona de confort: “Empece a leer muchas cosas de redes sociales y algo que me llamó la atención, ‘Chicken’ es que me dijeron ‘nos gustó haberte visto en esta vulnerabilidad”, dijo Macky, además de que agregó que siempre estaba en aprietos pues no dominaba la materia, entonces la gente conoció otra faceta de ella por lo que también cree que estuvo bien.

Por otro lado el Chicken también cuestionó a la participante sobre su relación con los jueces del programa por lo que reveló que su papel como “couches” dejó mucho que desear.

“Yo en lo que no estoy de acuerdo y que respaldo a toda la gente que trabaja en la cocina, (son) estos chefs déspotas, mandones, no deberían de existir… Ese tipo de figura como de líder ya no cabe en este siglo, creo que debemos de dejar de justificar ‘ay es que ellos son así porque son chefs’,o sea, un chef al igual que un maestro, un director tiene que tener algo básico que es el respeto y tener la vocación para explicar su materia”.

Además aseguró que le hubiera gustado una mejor retroalimentación sobre sus platillos pues a pesar de que la regañaban por no hacerlo bien, nunca le dijeron cómo mejorar.

“Algo con lo que nunca hice clic con ellos es que, ok me regañaban, perfecto, yo te juro que aguanto… Pero que no me hayan como encausado a explicarme como se podía manejar mejor una técnica, lo que sea, eso es lo que no me llevo así del programa, eso es lo que me faltó”.

Incluso opinó que los roces más importantes con los jueces hacia ella fueron por un tema de generación, pues ella está acostumbrada a dar su opinión sin tapujos.

“Este programa a mí me encanto, porque se vieron claramente las dos generaciones, yo ya no pertenezco a esa generación de agachados, de ‘ay, porque es la autoridad, no le puedo decir nada’, ni madr**. Si es la autoridad y tiene que darme una retroalimentación de mi salsa, pues con la pena, la tiene que probar, yo estaba en mi derecho, al igual que todos los otros platillos, lo probara, no estaba pidiéndole algo surrealista”

Te puede interesar: Carmen Campuzano feliz tras la eliminación de Macky de 'MasterChef Celebrity'

¿Dónde ver MasterChef Celebrity?

MasterChef estrena episodio cada domingo

MasterChef Celebrity puede verse a través de la señal de Azteca Uno en punto de las 20:00 horas todos los domingos, que es cuando se estrena cada nuevo episodio.

Pero si por algún motivo te lo perdiste recuerda que puedes ver la repetición en los canales -1 y -2 de Azteca Uno, además de que también puede verse a través de la cuenta de YouTube del reality show.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram