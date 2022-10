'MasterChef Celebrity': Karla Sofía estalla por las burlas de Ricardo Peralta

Podrá caernos bien o ser de las menos favoritas, pero si hay una cosa que agradecerle a Karla Sofía Gascón es el sabor que le inyecta a 'MasterChef Celebrity' con sus polémicas declaraciones detrás de cámaras.

Convirtiéndose en la villana perfecta de la edición, la famosa actriz en varias ocasiones se ha puesto al "tiro" con internautas de las redes, dejando en claro que poco le afectan sus críticas.

En la edición de este fin de semana donde Francisco Gatorno fue eliminado de la competencia, la española se mostró sumamente molesta tras los comentarios a modo de burla de otro concursante y ha pedido mediante sus redes que sea medido con la misma vara con que a ella se le condena.

A través de sus redes sociales Karla Sofía estalló y condenó la burla que le hizo Ricardo Peralta cuando ésta había cantado presentando su platillo, recordemos que el querido "Pepe" la habría llamado ridícula.

"Espero que sean coherentes y se la pasen insultando a Ricardo por lo que me dijo esta noche. Yo todavía no he llamado ridícula a ningún participante ni insultado los comensales, como Gavito en el anterior programa… Gracias, de otra manera perderían todos sus argumentos", dijo en un Tweet.