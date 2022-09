MasterChef Celebrity: Este es el meme que Carmen Campuzano que le dedicó a Macky

Carmen Campuzano fue la cuarta participante que se despide de la competencia del reality show MasterChef Celebrity, sin embargo, no lo ha superado y la actriz aún sigue generando controversia, ahora con un meme.

Aunque primero habría revelado en el programa de espectáculos matutino “Venga la Alegría” que no estaba conforme con su eliminación ya que no fue justa y además, acusó al reality show de darle preferencia a Macky.

"La de la pajita ¿no?, la paja no se come, pero yo creo que ya me había echado el ojo el chef Pablo para cortarme las alitas en MasterChef" dijo la ex participante.

Carmen Campuzano pública meme contra Macky y MasterChef Celebrity.

El meme que Carmen Campuzano compartió en Twitter.

Carmen Campuzano mostró su inconformidad por su reciente salida de MasterChef Celebrity, como te contamos en La Verdad Noticias, y también demuestra que está en contra de Macky porque sí se quedó en el reality con un meme que publicó desde sus redes sociales.

La actriz y modelo compartió el siguiente meme que acompañó con esta dedicatoria: "Así las cosas en 'MasterChef". Además, en la imagen se ve a varias de las compañeras con unos globos de diálogo a lado pero el texto que más sorprende es que a Ale Toussant supuestamente pensaba: “Le tocaba salir a Macky”.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar y muchos han comentado que no solo se debe disfrutar una victoria, también hay que saber perder con dignidad. Aunque otros la apoyan y afirman que Macky no salió por sus influencias en Tv Azteca.

Te puede interesar: MasterChef Celebrity: Macky González protagonizó polémico momento con los jueces

¿Cuántos años tiene la Campuzano?

Esta es la edad de Carmen Campuzano:

La polémica modelo Carmen Campuzano actualmente tiene 52 años y es mamá de dos hijas llamadas: Camila Carballido Campuzano, Daniela Carballido Campuzano. Recientemente, la Campuzano regresó a la TV y ahora forma parte de Tv Azteca.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: