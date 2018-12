“Master of Puppets" de Metallica fue escogido como el mejor disco de los 80

El tercer trabajo del grupo norteamericano Metallica fue a la vez el último con el tremendo bajista Cliff Burton, un músico que sin duda influenció a nuevas generaciones de músicos con su particular estilo de tocar, por lo que es citado con frecuencia como fuente directa de inspiración.

Pues esta sensacional obra que fue lanzada oficialmente en los Estados Unidos el 3 de marzo de 1986 ha sido escogida por los lectores de Louder como el mejor álbum de los 80. En efecto, el sucesor de "Ride the Lightning" es "su declaración musical más profunda y enfática" y que todavía es "difícil sobreestimar su impacto".

La lista completa tiene unos 50 títulos y el de Metallica superó a ilustres como "Hysteria" de Def Leppard, "Back in Black" de AC/DC, "Hounds of Love" de Kate Bush, "The Joshua Tree" (U2) y "5150" de Van Halen.

¿Estás de acuerdo con esta nueva condecoración a Metallica? Puedes revisar el ranking completo a continuación.

01. "Master of Puppets" (Metallica, 1986)

02. "Appetite for Destruction" (Guns N' Roses, 1987)

03. "Back in Black" (AC/DC, 1980)

04. "The Number of the Beast" (Iron Maiden, 1982)

05. "Moving Pictures" (Rush, 1981)

06. "Powerslave" (Iron Maiden, 1984)

07. "Seventh Son of a Seventh Son" (Iron Maiden, 1988)

08. "Ride the Lightning" (Metallica, 1984)

09. "...And Justice for All" (Metallica, 1988)

10. "Hysteria" (Def Leppard, 1987)

11. "Reign in Blood" (Slayer, 1986)

12. "Holy Diver" (DIO, 1983)

13. "Heaven & Hell" (Black Sabbath, 1980)

14. "1984" (Van Halen, 1984)

15. "The Joshua Tree" (U2, 1987)

16. "1987" (Whitesnake, 1987)

17. "Permanent Waves" (Rush, 1980)

18. "The Final Countdown" (Europe, 1986)

19. "Peace Sells... but Who's Buying?" (Megadeth, 1986)

20. "Ace of Spades" (Motörhead, 1980)

21. "Blizzard of Ozz" (Ozzy Osbourne, 1980)

22. "Slippery When Wet" (Bon Jovi, 1986)

23. "Killers" (Iron Maiden, 1981)

24. "Iron Maiden" (Iron Maiden, 1980)

25. "Pyromania" (Def Leppard, 1983)

26. "Operation: Mindcrime" (Queensrÿche, 1988)

27. "British Steel" (Judas Priest, 1980)

28. "Screaming for Vengeance" (Judas Priest, 1982)

29. "Signals" (Rush, 1982)

30. "Brothers in Arms" (Dire Straits, 1985)

31. "The Real Thing" (Faith No More, 1989)

32. "Diary of a Madman" (Ozzy Osbourne, 1981)

33. "Shout at the Devil" (Mötley Crüe, 1983)

34. "Eliminator" (ZZ Top, 1983)

35. "Skid Row" (Skid Row, 1989)

36. "Hounds of Love" (Kate Bush, 1985)

37. "Bark at the Moon" (Ozzy Osbourne, 1983)

38. "Dr. Feelgood" (Mötley Crüe, 1989)

39. "South of Heaven" (Slayer, 1988)

40. "Purple Rain" (Prince & The Revolution, 1984)

41. "Love at First Sting" (Scorpions, 1984)

42. "New Jersey" (Bon Jovi, 1988)

43. "Escape" (Journey, 1981)

44. "Defenders of the Faith" (Judas Priest, 1984)

45. "The Miracle" (Queen, 1989)

46. "5150" (Van Halen, 1986)

47. "Born in the USA" (Bruce Springsteen, 1984)

48. "Heart" (Heart, 1985)

49. "Presto" (Rush, 1989)

50. "A Momentary Lapse of Reason" (Pink Floyd, 1987)

Ricardo D. Pat