Más críticas para Dakota Johnson y ‘Persuasión’ de Netflix

Más críticas para Dakota Johnson y ‘Persuación’ de Netflix

Anteriormente te contamos sobre el estreno de la adaptación de una de la serie de novelas de la escritor Jane Austen llamada ‘Persuasión que la protagoniza la famosa actriz Dakota Johnson que pasó a ser más reconocida desde su papel en '50 Sombras de Grey' que también está basada en una saga de novelas.

Sin embargo, aunque era muy esperada por fanáticos de las historias de época, desde que se estrenó en la plataforma de streaming Netflix el día 15 de julio del presente año no ha parado de tener fuertes críticas.

También la protagonizan Cosmo Jarvis actor de la famosa serie Peaky Blinders y Henry Golding de G.I. Joe: Snake Eyes. Sin embargo, parece que ni la elección de actores ha sido suficiente para que tenga una buena aceptación por el público.

Hay muchas quejas sobre la película en Twitter

Persuación de Dakota Johnson ha sido comparada con Orgullo y Prejuicio.

Las quejas no se han tardado y hoy llenan el feed de Twitter del público que no está nada satisfecho con Netflix. Aunque también se han pronunciado los críticos del cine en contra de ‘Persuasión. Un ejemplo de ello, es lo que compartió el sitio de Fotogramas:

“Es como si alguien hiciera un filtro de Instagram de ‘Orgullo y Prejuicio’ y lo aplanara sobre el elenco de aspecto sorprendentemente moderno”.

Asimismo, señalan que no se han adaptado de forma adecuada al verdadero contexto social que trató de retratar la novela de Jane Austen ya que tiene toques muy modernos en algunas situaciones de la película lo que no dejó que surgiera el encanto que tiene la época.

¿Cómo es la relacion entre Dakota y Jamie?

Dakota Johnson afirma que Jamie Dornan es cómo un hermano.

Puede ser que ‘Persuasión no sea un gran éxito para la talentosa Dakota Johnson, sin embargo, no se pone en duda sus habilidades como actriz. Pues como demostró en 50 Sombras de Grey, algo que los fans no han olvidado.

Hasta ahora continúan hablando de los actores y muchos se han preguntado cómo es la relación de Dakota Johnson, que actualmente es pareja de Chris Marrtin, con Jamie Dornan pues se rumoreaba que no se llevaban bien. Sin embargo, ella ha aclarado que son como hermanos.

