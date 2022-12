Marysol le respondió a Anel Noreña, negó lanzar bebida alcohólica de José José

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que Anel Noreña dijo que si su hija estaba pensando lucrar con el nombre de su papá José José, Marysol Sosa tendría que pagarle algo a su madre, ya que aseguró que ella es la dueña de la marca del cantante como parte de su herencia.

Tras las declaraciones de la exesposa del cantante, Marysol negó rotundamente que vaya a lanzar una bebida alcohólica, así lo dio a conocer al programa de TV "De primera mano". La hija de "El príncipe de la canción" dijo que no está en sus planes lanzar una bebida.

Cabe mencionar que Anel y su hija están distanciadas desde hace varios meses, así te lo dimos a conocer en las noticias de la farándula, incluso la actriz comentó que no ha sabido nada de ella y que no ha tenido alguna comunicación debido a ciertos desacuerdos que ocurrieron entre la familia.

Marysol Sosa negó que quiera lucrar con el nombre de José José

La hija del cantante le respondió a su mamá y dijo: "¡Hazme el favor!, no mi amor para nada". Expresó Marysol, por su parte, el esposo de la cantante dijo que hace como dos años que los buscaron para hacer unos vasitos tequileros, pero se negaron.

De igual forma comentó: "De antemano, yo no tengo nada que ver, este, por otro lado, la onda de sacar bebidas alcohólicas no es muy lo mío, la neta, porque no soy fan del alcohol... el alcohol hizo lo que hizo en nuestra vida, entonces, nada que ver".

"Es una completa y grandísima mentira". Dijo Marysol Sosa.

¿Cuál es la canción más famosa de José José?

El cantante lanzó exitosas canciones

Las canciones de José José son el legado de que dejó tras su lamentable muerte, por lo que las canciones más famosas son: "El triste", así como "El amar y el querer", "Gavilán o paloma", "Almohada", "Lo dudo", "Si me dejas ahora", "Lo que no fue no será", "Preso", entre otras canciones.

