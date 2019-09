Marysol, hija de José José, no creerá en la muerte de su papá si no ve su cuerpo

Parece que ni muerto lo dejan descansar en paz, pues en la vida de José José siempre ha habido un conflicto de intereses entre los hijos, quienes pelean por la herencia, por los bienes, por el reconocimiento. Ese tipo de cosas puede ocurrir en la vida de cualquier familia, sin embargo, parece que en la vida del príncipe de la canción se multiplica la intensidad.

José José falleció, presuntamente, el pasado 28 de septiembre, y decimos presuntamente, pues ni los propios hijos lo han podido constatar, ya que al parecer aun no ven el cuerpo del cantante, y parece que la mala del cuento es Sarita, la hija menor del cantante, pues se ha rumorado que fue quien vendió la muerte de su padre para poder ganar dinero.

Como mencionamos en publicaciones anteriores ni el propio José Joel ha podido ver el cuerpo de su padre, pues llegó a la supuesta funeraria donde velarían el cuerpo, sin embargo, al llegar se dio con la sorpresa de que el cuerpo no estaba ahí.

Marysol, hija de José José, no creerá en la muerte de su padre hasta ver su cuerpo

Es ahora, Marysol, la hija de José José quien habla al respecto, y asegura que no creerá que su padre esté muerto, hasta que lo vea físicamente.

“por favor donde estés comunícate que te he estado hablando todo el día, ya estoy aquí y desde ayer te lo dije, o veo el cuerpo de mi padre o no creo nada Sari” dijo Marysol ante los medios para enviarle un mensaje a Sarita, quien es la que se está encargando de todo el proceso funerario, y al parecer no contesta las llamadas.

Este comportamiento entre dimes y diretes ha generado que los fans de José José estén enojados, por no dejar descansar al ídolo, por los conflictos que hay entre los hijos, pero de algo estamos seguros, por ahora es Sara la que no está cediendo.

