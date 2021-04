Recientemente te dimos a conocer en La Verdad Noticias que se había dado lectura al testamento de José José y que su ex esposa Anel Noreña era la única beneficiaria. Ahora, ha sido Marysol Sosa quien habló al respecto del tema e incluso aseguró que hay la posibilidad de demandar a Sarita Sosa ante los tribunales de Estados Unidos.

En entrevista con el programa ‘Sale El Sol’, Marysol Sosa reveló que Anel Noreña comenzará a indagar sobre los bienes de José José: “El paso dos es una planteación de rendición de cuenta que es lo que se dejó, que sí hay, que no hay, que es, que no es”.

De igual modo, la hija mayor de José José aclaró los rumores que aseguraban que Sarita Sosa podría impugnar la decisión de su fallecido padre, pero ella aclaró que nadie ha reclamado nada: “Tuvieron oportunidad de hacerlo, no te digo que no, pero no lo hicieron. Nosotros salimos de ahí enterados y hay muchas emociones, sentimientos”.

Por otro lado, Marysol Sosa reveló que hará hasta lo imposible por saber los motivos por los que Sarita Sosa escondió el cuerpo de José José y que no le importa llevar el caso ante los juzgados americanos: “No voy a llegar a tocarle la puerta al abogado de nadie, yo llevo mi caso al tribunal de Estados Unidos”.

Marysol Sosa y su familia, atacados en redes sociales

Marysol Sosa asegura que su familia ha recibido muchos ataques.

La cantante Marysol Sosa aseguró que desde que se dio a conocer la última voluntad de José José, ella y su familia han sido blancos de duros ataques en las redes sociales: “Empiezan a decir cosas, la gente nos ha llamado farsantes que porque tenemos el poder”.

Pero ella finalizó diciendo que solo desea saber porque Sarita Sosa escondió el cuerpo de José José: “Nuestro objetivo nunca ha sido eso, nuestro objetivo es hacer justicia por nuestro familiar, que me dé las respuestas de ¿por qué se lo llevó?, ¿por qué se lo negó a todo el mundo?, ¿por qué me llamó hasta el día que se murió?”.

Fotografías: Redes Sociales